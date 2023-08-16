▲ 【京東業績】京東次季收入增7.6% 經調整純利85.57億人幣 同勝預期

內地電商巨頭京東 （09618） 公布次季業績，期內收入2,879.31億元（人民幣，下同），按年增7.6%，勝預期的2801.90億元；純利約65.81億元，按年增50.4%，勝預期的48.72億元；經調整純利約85.57億元，按年增31.9%，勝預期的77.75億元；經調整淨利率3.0%，按年增0.6個百分點。

許冉交出調任京東CEO後首份業績，許冉稱，得益於持續優化的業務結構，以及供應鏈能力，上季財務和經營表現穩健。許冉透露，次季第三方商家數量增加超過一倍，並達到歷史新高，反映公司在開放生態建設的發展，也有助公司以更優性價比為用戶提供商品。

CFO：按計劃調整大商超品類 另將繼續保持投入

京東集團首席財務官單甦稱，家電和3C等核心品類繼續獲得市場份額，同時大商超品類按預期在穩步調整，以建立更健康的業務模式，未來將進一步優化業務模式，並保持投入支持京東集團可持續增長。

京東期內繼續實施「百億補貼」策略，冀增加平價市場佔有率。第二季京東零售收入2532.80億元，按年增4.9%，好過預期2451.05億元。京東零售次季經營利潤率約3.2%，按年跌0.2個百分點。許冉強調，京東對「多快好省」繼續得到用戶的認可，並會為公司長期成功奠定基礎。

京東透露，電子產品及家用電器的商品收入1521.31億元，按年增11.4%；日用百貨商品收入收入則跌8.6%至817.24億元。

京東系業績

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編輯：李哲毅