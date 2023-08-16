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【為港爭光】聖保祿學生研太空種海藻供氧　奪歐洲太空總署比賽10大冠軍

科技 16:13 2023/08/16

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隨近年STEAM科學愈趨被受重視，增加了不少中、小學生對太空科技相關研究及知識的興趣。香港名校聖保祿學校早前派出3組學生，參加由歐洲太空總署舉辦的太空實驗室比賽。其中研究在太空種植海藻以提供氧氣的組別，更獲選為比賽的十大冠軍隊伍之一。

【無限上網】自由鳥「學生自由飛快閃優惠」　最多送20日亞洲外遊數據

3支隊伍在比賽前，均利用與太空站完全相同的模擬數據收集器，於工作坊中接受各種培訓，當中包括實驗設計、太空知識、創科技術、編寫程式、數據分析和機器學習等。及後各自制定出研究主題及向歐洲太空總署提交研究提案。

全數獲許可　親臨太空站

經過主辦多輪評估和審批後，3支隊伍最終從771支參賽隊伍中脫穎而出，獲得名額只得294個的「飛行狀態」機會，並被歐洲太空總署送往太空站進行為期3小時的「飛行狀態」，即允許在國際太空站上進行各種實驗的許可權。

其中一支隊伍認為太空人長期身處太空，氧氣成為至關重要的資源，同時亦潛藏著不少危險，故針對此問題尋找解決方案。最終憑藉研究在太空環境中種植海藻，目標讓太空人獲得穩定的氧氣提供，同時減少對外部氧氣供應的需求，成功被選為比賽的十大冠軍隊伍之一。

另外2支參賽隊伍則分別利用AI圖像辨識技術分析並監測全球沙漠化情況，以應對此全球性環境問題，及以適合於太空種植的補骨脂及淫羊蕾作為研究對象，改善太空人身處外太空時，或會出現骨質疏鬆及鈣流失的情況。

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責任編輯：殷凱怡

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