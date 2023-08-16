【騰訊業績】騰訊次季表現好壞參半　收入增11%遜市場共識　經調整淨利375.48億人幣勝預期

▲ 【騰訊業績】騰訊次季表現參半 收入增11%遜市場共識 經調整淨利375.48億人幣勝預期

內地科網龍頭騰訊 （00700） 公布次季成績表，期內收入1492.08億元（人民幣，下同），按年增11.3%，遜預期的1520億元；純利約261.71億元，按年增40.5%，遜預期的323億元；經調整純利約375.48億元，按年增33.4%，勝預期的369.82億元。

騰訊上季內地遊戲收入318億元，遜預期的335.12億元；海外遊戲收入127億元，按年增19%，遜預期的132.63億元。

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騰訊：內地遊戲收入第3季恢復增長

騰訊次季增值服務業務收入742.11億元，按年增3.5%。騰訊指出，上季發佈較少高度商業化內容，內地遊戲收入大概按年持平，但認為只屬暫時的現象，預計內地遊戲收入在第3季恢復按年增長。

海外遊戲市場方面，騰訊指，來自PC收入持續增長，如《VALORANT》，不過，疫情後手遊玩家活躍度下降的跡象已經逐漸消退，尤其體現在《PUBG MOBILE》，此外， 最近發佈的遊戲也帶來了貢獻，如《勝利女神：妮姬》。

視頻號廣告貢獻30億收入

騰訊上季網絡廣告業務收入約250.03億元，按年增34.2%，騰訊表示，主要受惠視頻號廣告強勁需求、機器學習廣告平台的不斷優化，以及低基數效應。騰訊透露，次季視頻號廣告收入超過30億元。

騰訊表示，網絡廣告業務增速超過整體行業水平，除了汽車交通行業外，所有重點廣告主行業在其平台上的廣告支出都錄得按年雙位數的增長。

支付活動增加 刺激金融科技收入

期內金融科技及企業服務收入增長15.2%至486.35億元，得益於線下線上商業支付活動的增加。騰訊又稱，企業服務收入有所改善，實現低雙位數按年增長，得益於視頻號直播帶貨交易產生的收入以及雲服務的輕微增長。

金融科技監管方面，騰訊強調，已完成對財付通的自查和相應整改工作，並提升支付業務合規經營能力。

推MaaS助客戶開發專屬大模型

人工智能繼續成為科網公司重點，騰訊表示，會通過生成式人工智能（AIGC）推動創新，同時正在以騰訊雲模型即服務（MaaS）為合作夥伴提供模型庫，同時也在打磨自研的專有基礎模型。

騰訊表示，MaaS解決方案幫助旅遊和公共服務等行業的客戶以更高的效率和更低的成本開發專屬大模型。

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記者：李哲毅