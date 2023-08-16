【新股IPO】宜明昂科已成功闖關 傳集資5000萬美元

臨床階段未盈利生物科技企業宜明昂科生物醫藥技術已於周一（14日）通過上市聆訊，並已聘任摩根士丹利及中金公司為聯席保薦人，據悉，宜明昂科目標集資約5000萬美元。





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成立於2015年的宜明昂科致力於開發腫瘤免疫療法，目前已開發核心產品IMM01，為處於臨床階段的創新CD47靶向分子，現時產品管線包括以基於先天免疫的全面資產組合為特色及靶向CD47及其他新型免疫檢查點的14款候選藥物，當中有8個正在進行的臨床項目。



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宜明昂科目前並未有產品獲批准進行商業銷售，因此未有來自產品銷售所產生任何收入。今年首四個月，宜明昂科錄得收入及其他收入7.3萬及306.2萬元人民幣，期內虧損近1.12億元人民幣，當中研發開支佔約7,500萬元人民幣。期內期內非國際財務報告準則經調整虧損淨額則為6,964.1萬元人民幣，較2022年同期的蝕5,255.3萬元人民幣增加。

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記者：張以正