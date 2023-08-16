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【互聯網數據】騰訊7月《王者榮耀》吸金逾17億元　《PUBG Mobile》重返榜單第2名

股市 15:48 2023/08/16

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【互聯網數據】騰訊7月《王者榮耀》吸金逾17億元　《PUBG Mobile》重返榜單第2名

市場研究機構Sensor Tower 商店情報數據顯示，騰訊 （00700） 7月《王者榮耀》在全球App Store和Google Play吸金2.2億美元（約17.2億港元），蟬聯全球手游暢銷榜冠軍。

騰訊《PUBG Mobile》（合併《和平精英》收入）以1.72億美元收入重回榜單第2名。其中，62.8%的收入來自中國iOS市場，美國市場的收入佔8%，印度市場佔3.5%。

網易 （09999） 《逆水寒》手游以1.13億美元收入位列榜單第3名。得益於出色的美術設計和豐富的遊戲內容，這款武俠MMORPG手游在7月期間穩居中國iPhone手游暢銷榜前3名。此外，該遊戲還榮登7月全球手游收入增長榜榜首。

另外，收入榜首五另外兩款遊戲為Dream Games《Royal Match》和King《Candy Crush Saga》。

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

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編輯：姚卓然

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