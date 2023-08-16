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【國泰 293】 國泰7月客運量飆近7倍 疫後首次月載客破200萬人次

股樓投資 15:48 2023/08/16

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國泰航空（00293）公布7月份營運數據，載客量表現強勁。數據顯示，國泰7月份載客量錄得6.94倍增長，達到174.4萬人次。若加上香港快運的客運量，國泰整體7月載客量首次突破200萬大關，為疫情後新的里程碑。惟股價隨大市受壓，曾低見8.51元，最多跌2.9%，最新報8.6元，跌1.8%。

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

國泰7月份的收入乘客千米數亦按年飆升逾4.2倍，乘客運載率增加16個百分點至89.3%，以可用座位千米數計算的運力按年增加3.3倍。運載11.6萬公噸貨物，按年增14.9%；貨物收入噸千米數按年增24.6%，運載率跌11.2個百分點至59.8%。此外，國泰今年首7個月的累計載客量也按年大幅上揚16.2倍，至956.1萬人次。

【異動股】 傳歐舒丹大股東提出私有化計劃 再轉往歐洲重新上市 股價炒高近9%【見下頁

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國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，7月份國泰繼續提升運力，較6月增加11%，特別是往來北美、歐洲、日本和東南亞的航班，以滿足顧客探訪親友及休閒旅遊的上升需求。而7月是傳統的暑假旅遊旺季，預料8月持續旺季，客運需求強勁。目前，國泰和香港快運客運運力已恢復至疫情前60%水平，國泰表示明年底有信心全面恢復運力至100%水平。

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記者：郭秀慧

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港股 疫情 客運量 國泰航空（00293） 國泰航空

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