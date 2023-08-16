美國評級下調屬虛張事件

由於財政、治理和債務擔憂，惠譽下調了美國主權評級，從「AAA」下調至「AA+」，國家上限維持在「AAA」。評級下調的原因包括︰首先，過去20年財政和債務問題治理標準惡化，當中包括頻繁的債務限額僵局和最後限期前的決議。另外，政府預計赤字將上升，從2022年占GDP的3.7%增至2023年的6.3%，到2025年將增至6.9%。再加上政府的債務與國內生產總值的比率不斷上升，預計將從今年的112.9% 上升到2025年的118.4%。

事實上，評級下調並非基於惠譽宏觀預測的大幅調整，而是引用了國會預算辦公室（CBO）對其中期前景的預測。例如，到2033年，利息成本預計將倍增，達到GDP的 3.6%，而醫療保險和社會保障的強制性支出也預計將增加到GDP的1.5%。國會預算辦公室預測的廣泛使用顯示，惠譽的降級決定並不意味著其對美國財政前景的看法會發生重大變化。相反，降級決定在很大程度上是以廣為人知的資訊為前提。

這是有先例可循的，其實在2011年8月，出於對預算赤字的擔憂，標準普爾評級也曾經被下調，但當時已對外國持有的美國國債沒有不利影響，因為外國投資者持有的美國國債在接下來的三個月裡增加了5%，達到50萬億美元。事實上鑒於美國國債作為全球的避險資產地位，我們認為，儘管惠譽下調了其評級，持有者都不會減持相關債券。所以我們相信，這一次也不會例外。

同樣的道理，對股市的影響也將是小事一樁。2011年，評級下調消息傳出後，標準普爾500指數下跌6.66%。然而，該指數在隨後的12個月中繼續取得令人矚目的升幅。我們再次相信，未來幾個月，股市的更大推動力將是企業盈利軌跡和當前「不冷不熱」宏觀狀況的可持續性。我們建議投資者應該將目光放遠，不要只注視這次評級下調事件，而應利用近期的回檔來獲取優質投資機會。

責任編輯︰梁浩碩