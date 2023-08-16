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Intel或因中國未批准交易 需放棄收購以色列合約芯片製造商

環球政經 14:50 2023/08/16

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據熟悉內情的人士透露，Intel英特爾（INTC）與以色列合約芯片製造商Tower Semiconductor Ltd (TSEM)的合約在周二晚些時候到期，若中國監管部門又未批准該交易的話，Intel將放棄以54億美元收購的交易。

消息人士稱，英特爾於2022年2月簽署了收購Tower的協議，但沒有按照合同規定及時獲得中國監管機構的批准。

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這一事態發展凸顯了中美兩國在貿易、知識產權和台灣未來等問題上的緊張關係如何蔓延到企業交易中，尤其是涉及科技公司的交易中。

消息人士補充說，Intel不打算就續約問題進行談判，而是將向Tower 支付 3.53 億美元的分手費，然後退出。目前還不清楚，如果兩家公司續約並等待審查完成，監管機構是否會批准這筆交易。

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去年，杜邦公司（DuPont De Nemours Inc (DD)）因遲遲未能獲得中國監管機構的批准，放棄了斥資52億美元收購電子材料製造商羅傑斯公司（Rogers Corp (ROG)）的交易。

英特爾首席執行官Pat Gelsinger曾表示，他正在努力使Tower 交易獲得中國監管機構的批准，並在上個月訪問了中國，與政府官員會面。但他也表示，英特爾正在投資其代工業務，該業務為其他公司生產芯片，與鐵塔公司的交易無關。

今年 6 月，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）宣布，英特爾已同意斥資 250 億美元在以色列新建一家工廠，這是在以色列有史以來最大的一筆國際投資。

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責任編輯：張瑋婷

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