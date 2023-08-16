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【京東9618】京東公布第二季業績 經調整純利85.6億元 按年增逾三成

股樓投資 19:05 2023/08/16

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京東（09618）公布今年第二季業績，期內錄得收入為2,879.3億元（人民幣，下同），按年增7.6%；純利65.8億元，按年增50.4%；經調整純利約85.6億元，按年增31.9%；經調整淨利率3.0%，按年增0.6個百分點。

 

京東期內繼續實施「百億補貼」策略，以增加平價市場佔有率。第二季京東零售收入2532.8億元，按年增4.9%，優於預期的2451.1億元。京東零售次季經營利潤率約3.2%，按年跌0.2個百分點；期內電子產品及家用電器的商品收入1521.31億元，按年增11.4%；日用百貨商品收入收入則跌8.6%至817.24億元。

 

 

 

【延伸閱讀】【大行報告】大摩：港交所核心收入乏增長  維持減持評級 降目標價至251元【見下頁

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京東集團首席執行官許冉表示，得益於持續優化的業務結構，以及供應鏈能力，二季度的財務和經營表現穩健，又透露次季第三方商家數量增加超過一倍，並達到歷史新高，反映公司在開放生態建設的發展，也有助公司以更優性價比為用戶提供商品。

 

京東集團首席財務官單甦亦指出，家電和3C等核心品類繼續獲得市場份額，同時大商超品類按預期在穩步調整，以建立更健康的業務模式，又稱未來將進一步優化業務模式，並保持投入支持京東集團可持續增長。

 

 

 

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記者：鄭昊彤

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京東（美：JD） 京東集團—SW（09618） 優於預期 商品 補貼 純利 家電 目標價 市盈率 大行報告
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