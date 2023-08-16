【券商點睇】業務經營成果位行業前列 首予思派健康「優於大市」

海通國際表示，思派健康（00314）的三大業務板塊經營成果均處於行業前列，執行力卓越，認為其「健康保險+醫療健康管理」雙輪驅動的商業模式已經初步成型。該行首予公司「優於大市」評級，預計2023至2025年主營業務收入為50.11億、60.79億及73.71億元，同比增速為22%、21%及21%，並予目標價11.25元。

該行認為，思派健康未來的看點在於「雙輪驅動」商業模式的不斷自我強化。在入口端，健康保險滿足客戶的健保需求，截止22年底，已經服務超過1000萬惠民保城市居民、超過50萬的企業健康團險的企業會員，通過自身積累的數據和保險設計能力，與保險公司合作開發與基本醫保差異化的保險項目，提升患者的支付能力。

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履約端方面，思派健康通過DTP藥房履約特藥交付，隨著長期業務數據的積累，DTP藥房業務賦能協助醫生進行患者院外用藥管理，提供用藥諮詢、追踪用藥進展等服務，改善患者用藥體驗。在醫療服務的履約中，思派健康圍繞醫生，賦能醫生，可以基於自己的重疾專家醫生網絡提供配套的相關服務，如就診綠色通道等。

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記者：鄭昊彤