【大行報告】大摩：上半年財報優於市場預期 上調微盟集團至「買入」

摩根士丹利表示，微盟集團（02013）2023上半年財報數據超出市場預期，穩定的收入勢頭和進一步的成本優化將重建市場對其盈利能力的信心。大摩表示將微盟從「持有」提升至「買入」評級，目標價為4.8元。





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該行指出，微盟上半年的年度營收為12.1億元人民幣，按年增長34%，比市場預期高出17個百分點，毛利率較去年下半年提升到68%，淨虧損數字遠小於大摩預期。其中訂閱解決方案收入同比增長21%，達到7.05億元人民幣，同比增長24%，高於全年20%的增長目標，這主要受到平均每用戶收入（ARPU）同比增長26%的推動。





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大摩又認為，市場對微盟在高端市場策略的執行能力表示認可。微盟SaaS業務穩步復甦、廣告強勁增長研發效率的提升，有助於其實現在2023年下半年達到盈虧平衡的目標。微盟方面，預計2024年將實現SaaS業務增長15%至20%，廣告業務增長15%，2025年實現SaaS業務的盈利，全公司淨利潤達到5億元人民幣。

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記者：鄭昊彤