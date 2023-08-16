  • 33°C
香港時間 : 2023816日 (週三) 17:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】大摩：上半年財報優於市場預期 上調微盟集團至「買入」

股樓投資 16:13 2023/08/16

分享：

分享：

摩根士丹利表示，微盟集團（02013）2023上半年財報數據超出市場預期，穩定的收入勢頭和進一步的成本優化將重建市場對其盈利能力的信心。大摩表示將微盟從「持有」提升至「買入」評級，目標價為4.8元。


 

【同場加映】溫股知新：負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

溫股知新
【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

 

該行指出，微盟上半年的年度營收為12.1億元人民幣，按年增長34%，比市場預期高出17個百分點，毛利率較去年下半年提升到68%，淨虧損數字遠小於大摩預期。其中訂閱解決方案收入同比增長21%，達到7.05億元人民幣，同比增長24%，高於全年20%的增長目標，這主要受到平均每用戶收入（ARPU）同比增長26%的推動。


 

 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

 

 

大摩又認為，市場對微盟在高端市場策略的執行能力表示認可。微盟SaaS業務穩步復甦、廣告強勁增長研發效率的提升，有助於其實現在2023年下半年達到盈虧平衡的目標。微盟方面，預計2024年將實現SaaS業務增長15%至20%，廣告業務增長15%，2025年實現SaaS業務的盈利，全公司淨利潤達到5億元人民幣。

 

 

 

 

 

 

 

【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
微盟集團（02013） 大行報告 買入 目標價 港股 中國

上一篇文章

【大行報告】 花旗重申煤氣「沽售」評級 股價創逾9個月低 險守6元關

下一篇文章

【國泰 293】 國泰7月客運量飆近7倍 疫後首次月載客破200萬人次
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【銀色債券】銀債認購金額人數同創新高 8月16日公布配發結果
【銀色債券】銀債認購金額人數同創新高 8月16日公布配發結果
【元宇宙】麥樂雞40周年 香港麥當勞進駐元宇宙慶祝
【元宇宙】麥樂雞40周年 香港麥當勞進駐元宇宙慶祝
屯門時代廣場企理裝修455萬售　持貨三年貶值逾一成
屯門時代廣場企理裝修455萬售　持貨三年貶值逾一成
【假日好去處】沙田馬場辨大型親子活動 體驗策騎樂趣+五大主題遊樂區 門票8月11發售
【假日好去處】沙田馬場辨大型親子活動 體驗策騎樂趣+五大主題遊樂區 門票8月11發售
業主移民減價191萬賣樓　薄扶林置富花園三房675萬沽
業主移民減價191萬賣樓　薄扶林置富花園三房675萬沽
【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款