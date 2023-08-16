▲ 【新股IPO】四川百茶百道實業遞表上市 今年首三個月純利升五成

於內地專注探索天然食材與中式茶飲的四川百茶百道實業遞表上市。公司去年純利升23.9%至96億元人民幣，今年首三個月按年升50.7%至2.85億元人民幣。

根據弗若斯特沙利文的報告，茶百道是中國前十大新式茶飲企業中增長最快的一家，在2020年至2022年間零售銷售額年複合增長率最高。2022年零售額合計按年升33.5%至133.3億元人民幣，今年首三個月按年增40%至37.3億元人民幣。按2022年零售額計，茶百道在中國新式茶飲店市場中排名第三，市場份額達到6.6%。

擬推自營咖啡品牌

截至8月8日，茶百道在中國共有7,117家門店，遍佈31個省市，實現中國大陸所有省份及各線級城市的全覆蓋。2022年，茶百道門店的零售額達到約人民幣133億元， 2020年至2022年年複合增長率達139.7%。

公司表示，是次上市集資將用於提高整體運營能力及強化供應鏈、升級門店設備、推出及推廣自營咖啡品牌及在中國各地鋪設咖啡店網絡等等。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

相關文章：

【新股IPO】至少6家內地珍珠奶茶製造商據報排隊赴香港或美國上市 奈雪的茶前車可鑑？

【新股IPO】美的據報最快明年赴港上市 已選定美銀及中金負責IPO事宜

【新股IPO】蕪湖城市建設遞交上市申請 控股股東為蕪湖市國資委

編輯：姚卓然