【電腦通訊節】疫後電腦節規模歷年最大　電腦商會冀增一成生意

2023年香港電腦通訊節將於本月25日至28日在灣仔香港會議展覽中心舉行，今年有超過200間展商參展，共設約800個展位，規模是歷年最大。主辦單位香港電腦商會主席許健生表示，今年展覽的招商成績非常理想，很快已經額滿，雖然零售市道復甦不如預期，但他認為「要買的始終要來買」，預計今年人流會維持在50至60萬左右，與往年相若，去年電腦通訊節銷售額達3.3億元，他希望今年至少增加一成。

【演藝培訓】選秀活動助力演藝培訓業發展 業界冀能媲美日韓

今年電腦節是20周年，也是疫後首次舉辦，展商數目逾200間，佔地比去年多出超過三成，約有800個展位。許健生表示雖然都有擔心近期港人熱衷北上消費會影響銷情，但他笑言「每個星期都能上深圳，但電腦節卻一年一次」，認為如果需要購物的人還是會來：「其實也沒辦法擔心太多，始終要有活動才有理由讓港人在港消費，如果因擔心而不辦的話更加沒人會想留港消費。」

他指今年招商成績理想，在零售市場復甦未如預期的情況下，很多品牌都希望有促銷的機會，不少展商都擴大了攤位規模。他指消費需要有氛圍，當大家都擠在一起消費就更容易帶動消費氣氛：「零售市道也許稍差，但展商的減價策略很進取，我認為可彌補這些不利因素。」他估計電腦節人流會與往年相若，但就期望能比去年3.3億元銷售額再增加一成。

【通脹危機】需求增加卻面臨倒閉潮 日本咖啡店破產數激增

本報記者：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。