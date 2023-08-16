【業績速報】港交所半年多賺31%至63億 中期息大增3成 投資收益升29倍靠銀行存款

港交所（00388）公布，截至6月底止，上半年純利63億元，按年增長31%，符合市場預期；收入105.75億元，增長18%；派發中期息每股4.5元，按年增長30%。

港交所周三（16日）收報299.6元，跌0.7%，成交額10.6億元。

撇除投資收益淨額、其他雜項收益，港交所上半年收入按年跌11%至78.6億元，主要反映交易、結算和上市費用按年回落。值得留意的是，港交所上半年投資收益淨額高達26.8億元，按年大增29倍，而這部份主要來自「現金及銀行存款」，受惠於過去一年港元及美元息率走高。

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就第二季而言，港交所收入及其他收益為50.17億元，創歷來新高，按年升18%，主要由投資收益淨額帶動；季內純利為29億元，按年增長34%。

港交所第二季平均每日成交金額達到1,028億元，按年跌20.7%，當中股本證券產品平均每日成交金額跌20%至908億元。衍生權證、牛熊證及權證日均成交額則跌25.5%至120億元。

滬股通及深股通於第二季的平均每日成交金額達到1,225億元人民幣，升20.3%。港股通平均每日成交金額日均成交額達301億元，跌2.6%。債券通北向通平均每日成交金額創季度新高，達到408億元人民幣，增長逾37%。

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記者：李兆明