【機迷熱話】Xbox推出新政策　釐清違規行為及處罰標準　

為保障各遊戲玩家能獲得公平的遊玩體驗，大部分的遊戲服務供應商都會制定一系列的使用守則。遊戲廠商巨頭Xbox近日宣布，加入一項新政策，旨在釐清Xbox如何執行其社群準則的違規處罰，並幫助玩家跟踪對其帳戶進行的執行操作。

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Xbox表示，在新政策下，若玩家違反了Xbox社群準則，將受到系統發出的警告。用戶被罰禁玩的次數和時長，則取決於相關違規行為的嚴重程度。如獲2次警告者將被禁玩1天，獲4次警告者則會被禁玩7天。倘玩家累積8次警告，其帳戶更會將在其後一年內，禁止使用Xbox服務，如包括語音聊天或多人遊戲。相關新政策現已開始執行，用戶在新政策推行前所收到的警告記錄亦會清零。

該企又提到，通過Xbox正在改進其執法方法，以重點保護玩家。因此，禁玩處罰只適用於一人以上的遊戲，期間玩家仍然可以享受單人遊戲體驗，且不會失去其購買內容的訪問權限。惟對於最嚴重的違規行為，如非法活動，Xbox將保留永久暫停帳戶的所有功能，包括購買權限的能力。

據了解，在2022年只有不到1%的玩家被罰禁玩，大多玩家通常會在一次強制禁玩後，停止不當行為，只有其中三分一人曾被罰第2次禁玩。用戶可以根據Xbox社群準則，快速了解甚麼行為是可接受，甚麼行為會招來警告或更嚴重的處罰。

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責任編輯：殷凱怡

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