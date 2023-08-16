▲ 【解讀港交所】港交所半年投資收益淨額撐起4成盈利 靠投資甚麼資產？

雖然期內港股成交額下跌、新股市道偏弱，港交所 （00388） 上半年仍然多賺31%，第二季收入及其他收益逾50億元更加是季度新高，當中關鍵是港交所公司資金、保證金及結算所基金投資表現理想，上半年投資收益按年增29倍至26.76億元，佔集團盈利4成，到底港交所憑甚麼投資令盈利不跌反升？

答案是「現金及銀行存款」，港交所上半年公司資金、保證金及結算所基金分別從「現金及銀行存款」獲得5.84億和17.26億元投資淨收益，合計已是集團半年盈利的37%。

港交所財務資產逾3100億元

港交所投資資金池須劃分公司資金，以及保證金與結算所基金。

前者主要是歷年累計盈利組成，由集團自行決定投資方向，有較大彈性；後者則是因應投資者買賣衍生產品合約等產品，投入保證金和結算所基金而存放於結算所，集團只可投資在高流通性、低風險的領域，如外匯基金票據、隔夜反向回購（Repos）、不多於12個月的定存以至少數長線債券，以應付流動性需要，亦須退回利息予結算參與者。

截至6月底，港交所財務資產逾3100億元，公司資金達356.7億元，而保證金及結算所基金2016.6億元、期內平均則為2351億元。由於後者大多屬於「別人的錢」，港交所相應財務負債基本一致。

過去一年港元、美元息率明顯走高，港交所從保證金及結算所基金獲得的年化投資淨回報約1.58%，單計香港的結算所部分則為2.70%，遠高於去年同期的0.34%和0.28%。

公司資金投資方面，上半年投資年化淨回報達4.80%，去年同期虧損率2.2%。除了現金和銀行存款收息增4倍至5.11億元，港交所外部組合，不論是多元資產、政府債券及按揭證券、上市證券都錄得正回報，合計帶來2.15億元收益淨額，至期末所持的33隻基金值65.87億元。

投資收益大賺蓋港股成交偏靜

港交所主營業務收入絕大部分可從每日成交數據估算，在過往低息環境下，港交所投資收益已是集團業績與市場預期之間的最大變數，但以往利息收益額較低，左右交易所盈利升跌的幅度相對有限。

在短線息率有望維持高企，港交所下半年投資淨收益預計維持可觀，抵銷其他交易活動放慢影響。不過，一旦息率如預期明年回落，港股成交額卻久久未扭轉頹勢，未來集團盈利表現將會更明顯下滑。

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記者：麥德銘