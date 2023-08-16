  • 33°C
香港時間 : 2023816日 (週三) 15:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AAPL】富士康據報開始在印度生產蘋果iPhone 15手機　務求縮短與中國出貨時間差距

股市 14:30 2023/08/16

分享：

分享：

【AAPL】富士康據報開始在印度生產蘋果iPhone 15手機　務求縮短與中國出貨時間差距

蘋果（美：AAPL）新手機iPhone 15系列發布如箭在弦，據《彭博》引述消息報道，iPhone 15開始在印度的泰米爾納德邦生產，進一步縮小公司的印度業務與中國主要製造基地之間的差距。

知情人士指，富士康在Sriperumbudur的一座工廠準備交付這些手機，而在數周前中國工廠才開始出貨，公司尋求迅速增加印度生產的新iPhone數量。另外，知情人士又稱，蘋果在印度的其他供應商也將很快組裝iPhone 15，包括和碩和一個緯創的工廠。

在iPhone 14之前，蘋果只有一小部分iPhone在印度組裝，而印度的生產落後中國6到9個月。這個差距在去年大幅縮減，3月底，蘋果7%的iPhone在印度生產。知情人士表示，今年的目標是印度和中國的出貨時間更接近同步，儘管供應商尚未確定能否實現這成果。

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

相關文章：

【AAPL】蘋果iPhone 15發布會下月舉行　消息再指向月中這兩天！

【AAPL+業績會】蘋果預告今季無驚喜盤前跌近2%　季度產品收入下跌　服務收入破紀錄

【Apple加價？】蘋果iPhone15 Pro機型或加價　維持出貨量8500萬部目標

編輯：姚卓然

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 科技產品 科技戰 iPhone 14 富士 印度 iPhone
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【解讀港交所】港交所半年投資收益淨額撐起4成盈利　靠投資甚麼資產？

下一篇文章

【京東業績前瞻】京東8.16公布次季業績　料受惠618銷售強勁、百億補貼未影響利潤率
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【大行報告｜9988】大行看好阿里巴巴用戶增長　大摩稱目前估值吸引、重申為首選股
【大行報告｜9988】大行看好阿里巴巴用戶增長　大摩稱目前估值吸引、重申為首選股
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款