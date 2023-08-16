▲ 【AAPL】富士康據報開始在印度生產蘋果iPhone 15手機 務求縮短與中國出貨時間差距

蘋果（美：AAPL）新手機iPhone 15系列發布如箭在弦，據《彭博》引述消息報道，iPhone 15開始在印度的泰米爾納德邦生產，進一步縮小公司的印度業務與中國主要製造基地之間的差距。

知情人士指，富士康在Sriperumbudur的一座工廠準備交付這些手機，而在數周前中國工廠才開始出貨，公司尋求迅速增加印度生產的新iPhone數量。另外，知情人士又稱，蘋果在印度的其他供應商也將很快組裝iPhone 15，包括和碩和一個緯創的工廠。

在iPhone 14之前，蘋果只有一小部分iPhone在印度組裝，而印度的生產落後中國6到9個月。這個差距在去年大幅縮減，3月底，蘋果7%的iPhone在印度生產。知情人士表示，今年的目標是印度和中國的出貨時間更接近同步，儘管供應商尚未確定能否實現這成果。

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編輯：姚卓然