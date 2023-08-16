【電動跑車】林寶堅尼首款全電動超級跑車　料於蒙特利汽車周亮相

車迷盛事蒙特利汽車周（Monterey Auto Week）即將在8月18日揭幕，過往有不少國際頂尖的汽車廠商，均會藉此機會展出其最新款汽車和各款經典車款，亦吸引大量車主駕駛千萬跑車到場。超級跑車製造商林寶堅尼（Lamborghini ）昨日搶先發布其首款全電動超級跑車的相片，為蒙特利汽車周打響頭炮。

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林寶堅尼透過其各個官方社交帳號發布一張汽車預告圖片，從中可見該車保留了林寶堅尼跑車的經典造型，並附文指：「一些新的、真正令人興奮的事情即將在​8月18日揭曉。」

雖然相關帖文未有透露太多資訊，但由於該企曾透露將在2025年後，推出其首款全電動超級跑車。故​外界猜測該圖片所顯示的車款，正是即將亮相的全電動超級跑車概念車。

▲ 林寶堅尼搶在蒙特利汽車周揭幕之先，發布一張疑為其首款全電動超級跑車的相片。（林寶堅尼X官方圖片）

此外，據外媒《The Verge》報道，林寶堅尼在2021年首次提及該企的電氣化（Electrification）計劃，料在未來十年內分兩個不同的階段進行。包括在2024年底，推出所有生產品車款的油電混合動力版，及在本世紀末推出其首款全電動車型。這意味著其Aventador、Huracán和Urus車型，及限量生產的Sián跑車混合動力版，將在未來三年內上市；全新的全電動跑車則會在2030年前正式面世。

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責任編輯：殷凱怡

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