  • 33°C
香港時間 : 2023816日 (週三) 15:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動跑車】林寶堅尼首款全電動超級跑車　料於蒙特利汽車周亮相

科技 14:23 2023/08/16

分享：

分享：

車迷盛事蒙特利汽車周（Monterey Auto Week）即將在8月18日揭幕，過往有不少國際頂尖的汽車廠商，均會藉此機會展出其最新款汽車和各款經典車款，亦吸引大量車主駕駛千萬跑車到場。超級跑車製造商林寶堅尼（Lamborghini ）昨日搶先發布其首款全電動超級跑車的相片，為蒙特利汽車周打響頭炮。

【Tesla動向】Tesla擬建自家數據中心　或向X提供用戶數據存取服務

林寶堅尼透過其各個官方社交帳號發布一張汽車預告圖片，從中可見該車保留了林寶堅尼跑車的經典造型，並附文指：「一些新的、真正令人興奮的事情即將在​8月18日揭曉。」

雖然相關帖文未有透露太多資訊，但由於該企曾透露將在2025年後，推出其首款全電動超級跑車。故​外界猜測該圖片所顯示的車款，正是即將亮相的全電動超級跑車概念車。

林寶堅尼搶在蒙特利汽車周揭幕之先，發布一張疑為其首款全電動超級跑車的相片。（林寶堅尼X官方圖片）

此外，據外媒《The Verge》報道，林寶堅尼在2021年首次提及該企的電氣化（Electrification）計劃，料在未來十年內分兩個不同的階段進行。包括在2024年底，推出所有生產品車款的油電混合動力版，及在本世紀末推出其首款全電動車型。這意味著其Aventador、Huracán和Urus車型，及限量生產的Sián跑車混合動力版，將在未來三年內上市；全新的全電動跑車則會在2030年前正式面世。

【強強聯手】意大利汽車製造商Stellantis擬夥三星SDI　建新廠生產EV電池

【AI應用】生成式AI助電動方程式賽車　打破世界室內賽車速度紀錄

責任編輯：殷凱怡

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Telegram新功能】Telegram Stories全面開放　不再屬付費用戶專享
2023/08/15
【Telegram新功能】Telegram Stories全面開放　不再屬付費用戶專享
【Netflix遊戲】Netflix擴大遊戲串流服務　開展電視、電腦版測試
2023/08/15
【Netflix遊戲】Netflix擴大遊戲串流服務　開展電視、電腦版測試
【抖音化】YouTube Music增新功能「Samples」　推送與用戶音樂風格相近歌曲
今日
【抖音化】YouTube Music增新功能「Samples」　推送與用戶音樂風格相近歌曲
【串流媒體當道】傳統電視使用量大跌　YouTube、Netflix成觀眾最愛
今日
【串流媒體當道】傳統電視使用量大跌　YouTube、Netflix成觀眾最愛

你可能感興趣

【Telegram新功能】Telegram Stories全面開放　不再屬付費用戶專享
16:28 2023/08/15
【Telegram新功能】Telegram Stories全面開放　不再屬付費用戶專享
【Netflix遊戲】Netflix擴大遊戲串流服務　開展電視、電腦版測試
17:31 2023/08/15
【Netflix遊戲】Netflix擴大遊戲串流服務　開展電視、電腦版測試
【抖音化】YouTube Music增新功能「Samples」　推送與用戶音樂風格相近歌曲
今日 12:09
【抖音化】YouTube Music增新功能「Samples」　推送與用戶音樂風格相近歌曲
汽車 科技產品 社交平台 電動車 林寶堅尼

上一篇文章

【機迷熱話】Xbox推出新政策　釐清違規行為及處罰標準　

下一篇文章

【串流媒體當道】傳統電視使用量大跌　YouTube、Netflix成觀眾最愛
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【共享帳號】Disney+將打擊帳號共享　冀提升收益
【共享帳號】Disney+將打擊帳號共享　冀提升收益
【iPhone電池】iPhone 14、iPhone 14 Pro用戶　稱電池容量大幅下滑
【iPhone電池】iPhone 14、iPhone 14 Pro用戶　稱電池容量大幅下滑
【AI競爭】百度稱新版「文言一心」　在多項測試中打敗ChatGPT
【AI競爭】百度稱新版「文言一心」　在多項測試中打敗ChatGPT
【Deepfake音樂】Google擬與環球、華納音樂協商　開發AI音樂工具
【Deepfake音樂】Google擬與環球、華納音樂協商　開發AI音樂工具
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款