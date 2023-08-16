英國7月通脹按年升6.8% 自去年春季以來最低位

英國國家統計局（ONS）周三（16 日）公布最新數據，英國7月消費者物價指數（CPI）按年增長6.8%，低於6月的7.9%，為自去年春季以來的最低位。

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7月CPI按月跌0.4%，已較去年10月11.1%的41年高位大幅回落，但仍遠高於英倫銀行2%的目標水平。

7月的核心CPI沒有變化，原因為服務價格升幅抵消商品成本跌幅。

能源價格下跌為促使7月CPI回落的主要因素，英國能源價格上限於7月初，由每年2,500英鎊下調至2,074英鎊。

ONS指天然氣價格按月回落25.2%，較去年同期升0.1%。至於電價下跌8.6%，較去年同期升0.4%。

食品和非酒精飲品價格按月升0.1%，較去年同期升2.3%。按年通脹率則由6月的17.3%，於7月回落至14.8%。

ONS價格部門副總監科德（Matthew Corder）表示，政府下調能源價格上限措施生效加上天然氣和電力價格下跌，推動通脹連續第二個月顯著放緩。

他指食品價格通脹雖然仍處於高位，但也有放緩趨勢，特別是牛奶、麵包和穀類食品。

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英國物價仍高於許多富裕國家。歐元區國家截至6月的按年通脹率料為5.5%，低於5月的6.1%。美國同期的按年通脹率為3%，低於5月的4%，連跌12個月。

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責任編輯：鄭錦玲