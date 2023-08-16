美三藩市94億CBD項目停工 因市況差難覓租戶

美國加州三藩市耗資12億美元（約93.6億港元），計劃發展核心商業區（CBD）項目「Hayes Point」。但當地露宿者太多及打擊犯罪不力，無法吸引租戶進駐，發展商因市況不佳宣布項目停工，直至到市場正常化為止。

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「Hayes Point」為綜合用途大樓，設有333個住宅單位及面積約29萬平方呎的辦公空間，地下則有藝術空間和零售商場，原定將於2026年完工。

但自新冠疫情以來，最少有95家零售商撤離三藩市市中心地區，包括著名服裝品牌Brooks Brothers、眼鏡品牌Ray Ban、鞋履品牌Christian Louboutin、運動服飾品牌Lululemon和 百貨公司Nordstrom。

Lendlease承認陷入困境，指無法為「Hayes Point」尋找足夠租戶。Lendlease宣布項目停工直至市場正常化，公司能引入早期租賃承擔或資本合作夥伴為止。

該公司指項目已耗費2.6億美元（約20.28億港元），停工是為降低投資風險。

另外，項目所在郵政編碼地區今年樓價料按年跌12%，項目的住宅單位收益勢遜預期，或為發展商停工的另一個重要因素。

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「Hayes Point」為三藩市少數正動工的建築項目，當地政府官員據報對項目停工感到不安。

有指政府近期採取措施振興市中心，包括放寬辦公大樓改建住宅的流程和削減費用，以推動發展商啟動新建築項目。

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責任編輯：鄭錦玲