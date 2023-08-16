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【串流媒體當道】傳統電視使用量大跌　YouTube、Netflix成觀眾最愛

科技 13:16 2023/08/16

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在電視節目盛行時，看電視是家家戶戶的主要娛樂，邊吃飯邊看電視更是常見的情況。隨串流娛樂媒體掘起，「電視汁撈飯」的景況不再。有報道指，在美國過去一年，傳統電視的使用量大跌，佔所有電視及串流媒體總使用量的不到50%。

【抖音化】YouTube Music增新功能「Samples」　推送與用戶音樂風格相近歌曲

市場調查公司尼爾森（Nielsen）聯同萊希特曼研究公司 (Leichtman Research) 就過去一年，美國觀眾使用各類電視及串流媒體的情況進行了一項調查。調查將現有的娛樂媒體分別「廣播」、「聯網電視」、「串流媒體」和包括使用遊戲機和媒體播放器的「其他」類別。

調查報告顯示，從今年6月到7月，廣播和聯網電視的使用率各下降了約1%。串流媒體和「其他」類別則在同一時期內各增長了1%。倘觀察過去一年的數據，相關下降幅度更是明顯得多。自去年同期，聯網電視的使用量下降了12.5%，佔觀眾觀看時間的不足三分之一，而廣播更只僅佔美國家庭總觀看時間的五分之一。

YouTube、Netflix使用率　領先一眾串流媒體

與此同時，串流媒體的總使用率由2022年7月的31.5%，升至今年7月的38.7%。期間YouTube和Netflix的使用率一直領先Hulu、Amazon的Prime Video、Disney+等其他串流媒體。相比去年同期，YouTube今年7月使用率由6.7%升至9.2%；Netflix則由8%升至8.1%。兩者的觀看時長總和，甚至與廣播的觀看時長相約，可見串流媒體愈趨深受觀眾喜愛。

據外媒《The Verge》報道指，雖然Netflix創辦人兼總裁Reed Hastings等高管宣告聯網電視的消亡。迪士尼行政總裁Bob Iger亦表明，聯網電視訂閱數量不斷下降，使聯網電視頻道「可能不是迪士尼的核心」。但Tubi和Roku Channel等，由廣告支持的免費電視服務愈來愈受歡迎。面對傳統電視使用率下降這必然結果的同時，傳統電視暫時仍有一絲生存機會。

【Netflix遊戲】Netflix擴大遊戲串流服務　開展電視、電腦版測試

【共享帳號】Disney+將打擊帳號共享　冀提升收益

責任編輯：殷凱怡

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