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【可持續發展】滙豐將大灣區可持續發展信貸基金規模增至90億美元　助企業可持續發展及淨零碳轉型

股市 13:07 2023/08/16

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【可持續發展】滙豐將大灣區可持續發展信貸基金規模增至90億美元　助企業可持續發展及淨零碳轉型

滙豐將大灣區可持續發展信貸基金規模，由去年5月推出時的50億美元，增加至90億美元，有關信貸基金專為粵港澳大灣區企業而設，旨在協助企業實行可持續發展及淨零碳轉型。

滙豐近日為其士集團安排港幣1億元的綠色及社會責任貸款，為該行於香港首筆同類型貸款，資金用途同時符合《綠色貸款原則》及《社會責任貸款原則》。該筆貸款由大灣區可持續發展信貸基金批出，用於筲箕灣「賽馬會箕寓」的上蓋工程，落成後需達到香港綠色建築環保評估的鉑金級標準。該項目屬本港首個為家外青年和精神復元人士而設的共居計劃一部分，旨在為服務對象提供一站式居所及發展支援。

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，隨大灣區加快綠色轉型步伐，將需要投入更龐大的資本投資，亦依靠創新的融資模式支持，以有效推動可持續發展。

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

相關文章：【HSBC滙豐】滙豐：大灣區綠色、社會、可持續發展及表現掛鈎等債券發行規模創新高

相關文章：【可持續發展】滙豐香港與新加坡吉寶企業簽備忘錄　研究在減碳領域的合作機會

編輯：陳韻妍

可持續發展 ESG 可持續投資 大灣區 滙豐控股（00005）
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