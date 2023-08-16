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【大行報告│003】花旗引3大原因重申「沽售」煤氣　降目標價逾8%

股市 12:50 2023/08/16

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花旗坦言，煤氣每股派息0.35元應可持續，但股息並無任何上升空間

中華煤氣 （00003） 上半年盈利略遜預期，花旗以3大原因維持煤氣「沽售」評級，並調低煤氣目標價8.3%至5.5元。花旗坦言，煤氣每股派息0.35元應可持續，但股息並無任何上升空間，也不會恢復派發紅股。

煤氣料不會恢復派發紅股也不增派息

花旗解釋，（1）內地經濟復甦力度較預期疲弱，加上人民幣兌港元貶值7%，令煤氣業績遜色；（2）雖然該行因應出售項目錄得一次性收益而調高煤氣今年純利增長5%，但降低2024及2025年純利預測5%至7%，以反映內地燃氣業務增長放慢；（3）面對現金流緊絀下，相信煤氣派息不會有所增加，也不會恢復派發紅股。

花旗表示，煤氣下調部分全年經營目標，今年內地全年燃氣銷售量增幅至9%，較3月時預測的10%低1個百分點，平均毛差約每立方米0.44元人民幣，亦低於3月時的0.45元人民幣。與此同時，煤氣預期今年新增接駁居民用戶數目由3月時預計的210萬戶，減至200萬戶。

今年現金流相對緊張

對於煤氣擬分拆易高上市，花旗指，易高今年料為煤氣帶來7億至8億元利潤，現時煤氣正重組業務以準備潛在分拆，管理層屬意易高在A股上市，因估值較高，但相信不會在今年內完成。

花旗估計，煤氣今年經營現金流約70億至75億元，同時從重組及退出上海燃氣股權獲得72億元及50億元現金流入，但會被資本開支75億元及派息65億元所抵銷，意味煤氣今年現金流相對緊張。

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編輯：陳韻妍

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