【港交所業績】港交所上半年多賺31%至63億元、增派息至4.5元　投資收益淨額26.8億

港交所 （00388） 公布，上半年盈利按年增加31%至63億元，符預期。港交所宣派中期息4.5元，按年增30%。港交所上半年投資收益淨額26.8億元，較去年同期8900萬元大增。

港交所上半年業績表現

2023年上半年 金額（元） 按年變幅 收入及其他收益 105.75億 +18% —收入 78.58億 -14% —投資收益淨額 26.76億 +2907% 營運支出 26.22億 +7% EBITDA 78.59億 +23% 股東應佔溢利 63.12億 +31% 每股盈利 4.98 +30% 每股中期息 4.5 +30%

投資表現受惠於息率走高 港交所總收入按年增18%

撇除投資收益淨額、其他雜項收益，港交所上半年收入按年跌11%至78.6億元，主要反映交易、結算和上市費用按年回落。

不過，受惠於港元及美元存款息率調升，公司資金、保證金及結算所基金的投資收益回報明顯提高，港交所上半年收入及其他收益按年增18%至105.75億元。當中，公司資金投資收益淨額由虧轉賺8.17億元，保證金及結算所基金的投資收益淨額就增3倍至18.59億元。

（不斷更新）

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記者：麥德銘