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【港交所業績】港交所上半年多賺31%至63億元、增派息至4.5元 投資收益淨額26.8億
股市 12:22 2023/08/16
港交所 （00388） 公布，上半年盈利按年增加31%至63億元，符預期。港交所宣派中期息4.5元，按年增30%。港交所上半年投資收益淨額26.8億元，較去年同期8900萬元大增。
港交所上半年業績表現
|2023年上半年
|金額（元）
|按年變幅
|收入及其他收益
|105.75億
|+18%
|—收入
|78.58億
|-14%
|—投資收益淨額
|26.76億
|+2907%
|營運支出
|26.22億
|+7%
|EBITDA
|78.59億
|+23%
|股東應佔溢利
|63.12億
|+31%
|每股盈利
|4.98
|+30%
|每股中期息
|4.5
|+30%
投資表現受惠於息率走高 港交所總收入按年增18%
撇除投資收益淨額、其他雜項收益，港交所上半年收入按年跌11%至78.6億元，主要反映交易、結算和上市費用按年回落。
不過，受惠於港元及美元存款息率調升，公司資金、保證金及結算所基金的投資收益回報明顯提高，港交所上半年收入及其他收益按年增18%至105.75億元。當中，公司資金投資收益淨額由虧轉賺8.17億元，保證金及結算所基金的投資收益淨額就增3倍至18.59億元。
（不斷更新）
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記者：麥德銘
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