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【港交所業績】港交所上半年多賺31%至63億元、增派息至4.5元　投資收益淨額26.8億

股市 12:22 2023/08/16

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港交所 （00388） 公布，上半年盈利按年增加31%至63億元，符預期。港交所宣派中期息4.5元，按年增30%。港交所上半年投資收益淨額26.8億元，較去年同期8900萬元大增。

港交所上半年業績表現

2023年上半年金額（元）按年變幅
收入及其他收益105.75億+18%
—收入78.58億-14%
—投資收益淨額26.76億+2907%
營運支出26.22億+7%
EBITDA78.59億+23%
股東應佔溢利63.12億+31%
每股盈利4.98+30%
每股中期息4.5+30%

投資表現受惠於息率走高　港交所總收入按年增18%

撇除投資收益淨額、其他雜項收益，港交所上半年收入按年跌11%至78.6億元，主要反映交易、結算和上市費用按年回落。

不過，受惠於港元及美元存款息率調升，公司資金、保證金及結算所基金的投資收益回報明顯提高，港交所上半年收入及其他收益按年增18%至105.75億元。當中，公司資金投資收益淨額由虧轉賺8.17億元，保證金及結算所基金的投資收益淨額就增3倍至18.59億元。

 

（不斷更新）

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