▲ 【港交所業績】港交所上半年多賺31%至63億元、增派息至4.5元 投資收益淨額撐4成盈利

港交所 （00388） 公布，上半年盈利按年增加31%至63億元，符預期。港交所宣派中期息4.5元，按年增30%。港交所上半年投資收益淨額26.8億元，較去年同期8900萬元大增，並相當於集團盈利的42%。

若單計第二季表現，港交所收入及其他收益按年增18%至50.17億元，創新高，主要由投資收益淨額帶動。季內，營運支出按年上升3%，股東應佔溢利則增34%至29.04億元。

港交所表現大致符預期，中午公布業績後依然偏弱，最新跌1%，暫報298.4元，成交逾5億元。

港交所上半年業績表現

2023年上半年 金額（元） 按年變幅 收入及其他收益 105.75億 +18% —收入 78.58億 -14% —投資收益淨額 26.76億 +2907% 營運支出 26.22億 +7% EBITDA 78.59億 +23% 股東應佔溢利 63.12億 +31% 每股盈利 4.98 +30% 每股中期息 4.50 +30%

投資表現受惠於息率走高 LME鎳事件令專業費用續增

撇除投資收益淨額、其他雜項收益，港交所上半年收入按年跌11%至78.6億元，主要反映交易、結算和上市費用按年回落。

不過，受惠於港元及美元存款息率調升，公司資金、保證金及結算所基金的投資收益回報明顯提高，港交所上半年收入及其他收益按年增18%至105.75億元。當中，公司資金投資收益淨額由虧轉賺8.17億元，保證金及結算所基金的投資收益淨額就增3倍至18.59億元。

港交所半年營運支出增7%至26.22億元，佔比最重的僱員支出增3%至17.11代元，專業費用按年增78%至1.37億元，僅次於僱員和資訊系統保養支出。港交所解釋，主要源於LME鎳市場暫停交易所涉及的法律及專業費用，以及 LME 持續進行的戰略及營運優化計劃所涉及的諮詢費用。

歐冠昇：新股申請絡繹不絕

港交所集團行政總裁歐冠昇稱，上半年及季度良好的業績表現與第二季裡取得的多項重大戰略進展密不可分。這些進展包括推出「互換通」和全新的港幣-人民幣雙櫃台模式，以及開設香港交易所首個北美辦事處；集團的多元化經營戰略也成果顯著，衍生產品市場成交額錄得強勁增長、滬深港通表現良好，ETF 市場也蓬勃發展。

即使香港上半年新股集資額跌9%至179億元，歐冠昇仍指，雖然市場氣氛未來仍將受宏觀形勢影響，但香港新股市場出現的復甦跡象令人鼓舞，申請上市的公司絡繹不絕。

港交所市場主要數據

金額/張數 按年變幅 聯交所日均成交額 1155億港元 -16% —股本證券產品日均成交 1029億港元 -14% —衍生權證、牛熊證及權證日均成交 126億港元 -32% 滬股通、深股通日均成交 1093億元人民幣 +5% 港股通日均成交 338億港元 +2% 期交所的衍生產品合約日均成交 73.5萬張（新高） +4% 聯交所的股票期權合約日均成交 63.3萬張 +5% LME收費交易金屬合約 53.8萬張 跌不足1% 債券通北向通日均成交 389億元人民幣（新高） +25%

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記者：麥德銘