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【國泰293】國泰航空、香港快運7月客運量疫後首破200萬　本周向港府派息逾2.9億

股市 12:23 2023/08/16

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【國泰293】國泰航空、香港快運7月客運量疫後首破200萬　本周向港府派息逾2.9億

國泰航空 （00293） 公布7月客貨運量數據，7月客運量按年增6.9倍至174.4萬人次，運載率達到89.3%。若連同香港快運（HK Express），國泰集團月內整體載客人數疫情後首次突破200萬人次。國泰航空又表示，繼6月清付港府優先股所有遞延股息，8月14日再向港府支付到期優先股股息，涉及2.925億元。

國泰航空表示，7月客運運力較6月再增加11%，以應付往來北美、歐洲、日本和東南亞的航班需求。全月收入乘客千米數按年上升421.6%。國泰航空載客人次較去年同期增加1,622%，運力上升 818.9%，而收入乘客千米 數則上升1,149%。

貨運方面，國泰航空7月載貨11.57萬公噸，按年增14.9%，而月內貨物收入噸千米數按年增加24.6%，運載率下跌11.2個百分點至59.8%。

國泰料強勁的暑期客運需求在8月持續

今年首7個月，國泰航空載貨量較去年同期增加22.4%，運力增加 102.5%，而貨物收入噸千米數則上升 71.1%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，預料強勁的暑期客運需求將會在8月持續，旗下國泰航空及香港快運的客運運力，現時已接近疫情前60%的水平，並有望於2023年底達致運作70%的客運運力，覆蓋80個航點，有信心於2024年底恢復100%水平。

她亦有信心貨運量預料在夏季持續平穩，預期需求將會在第三季末貨運高峰期開始時有所回升。整體而言，貨運業務表現在下半年預料會維持穩健。

ET財智Talk
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編輯：麥德銘

港股 航空 國泰航空 香港 日本 HK Express 國泰航空（00293）
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