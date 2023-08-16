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【業績】中國利郎半年多賺5.2%　連特息共派18港仙

股市 12:18 2023/08/16

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【業績】中國利郎半年多賺5.2%　連特息共派18港仙

中國利郎 （01234） 公布中期業績。中國利郎半年利潤2.7億元（人民幣，下同）按年升5.2%，每股盈利22.6仙，維持派每股中期息13港仙，及派特別中期息5港仙。中國利郎績前逆市靠穩，升0.5%，報4.09元。

期內，中國利郎收入14.9億元，按年升6.7%，毛利7.7億元，升13.4%。毛利率51.8%，升3.1個百分點。

按產品類劃分，上衣仍是最主要收入來源，期內佔總收入58.8%，銷售額增6.2%；褲類佔總收入24.4%，銷售額增8.6%；配件銷售下降13.2%，其中主系列鞋類部分下降15.8%，主要因為去年改變發展專業運動鞋策略，清理過季庫存所致。

截至6月底，自營的輕商務門店共252家，透過代銷及分銷商營運的主系列店舖共2394家，合計共2646家，期內門店淨增2家。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 中國利郎（01234）
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