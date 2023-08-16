【抖音化】YouTube Music增新功能「Samples」　推送與用戶音樂風格相近歌曲

自抖音面世後，其採用的垂直影片介面彷如「流量密碼」，令Instagram、Facebook等爭相仿效。就連音樂串流媒體巨頭YouTube Music亦成為一份子，推出採垂直影片介面設計的新功能「Samples」。

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新的「Samples」功能現已加入至，即與現時的「主頁（Home）」、「探索（Explore）」和「歌庫（Library）」並列。在Samples的介頁中，YouTube Mucis用戶的以往的播放記錄，推送一些該系統符合用家喜好或認為用家有機會喜歡的歌曲，及簡短的垂直影片。 如用戶常聽的歌手的歌曲、用戶從未聽過但與其常聽音樂風格相近的歌曲。

用戶可以透過每個樣本，快速將歌曲新增到其收藏中、與朋友分享、建立新的播放列表、訪問專輯頁面、啟動一個新電臺、觀看完整影片，甚至使用這首歌建立自己的短片。

YouTube Music表示，希望藉此讓用戶盡可能輕鬆地深入瞭解用戶發現和喜愛的歌曲及音樂創作人，激勵用戶與一位其從未聽說過的音樂創作人「建立終身關係」。

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責任編輯：殷凱怡

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