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【抖音化】YouTube Music增新功能「Samples」　推送與用戶音樂風格相近歌曲

科技 12:09 2023/08/16

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自抖音面世後，其採用的垂直影片介面彷如「流量密碼」，令Instagram、Facebook等爭相仿效。就連音樂串流媒體巨頭YouTube Music亦成為一份子，推出採垂直影片介面設計的新功能「Samples」。

【Deepfake音樂】Google擬與環球、華納音樂協商　開發AI音樂工具

新的「Samples」功能現已加入至，即與現時的「主頁（Home）」、「探索（Explore）」和「歌庫（Library）」並列。在Samples的介頁中，YouTube Mucis用戶的以往的播放記錄，推送一些該系統符合用家喜好或認為用家有機會喜歡的歌曲，及簡短的垂直影片。 如用戶常聽的歌手的歌曲、用戶從未聽過但與其常聽音樂風格相近的歌曲。

用戶可以透過每個樣本，快速將歌曲新增到其收藏中、與朋友分享、建立新的播放列表、訪問專輯頁面、啟動一個新電臺、觀看完整影片，甚至使用這首歌建立自己的短片。 

YouTube Music表示，希望藉此讓用戶盡可能輕鬆地深入瞭解用戶發現和喜愛的歌曲及音樂創作人，激勵用戶與一位其從未聽說過的音樂創作人「建立終身關係」。

【短片大戰】YouTube Shorts仿傚TikTok、IG　推重混、貼圖新功能

【生成式AI】YouTube測試自動生成摘要功能　藉AI 總結影片內容

責任編輯：殷凱怡

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

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【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
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