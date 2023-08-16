【業績｜航運股】海豐國際午後即插4%　上半年少賺73%　中期息削四分三至60仙　平均運費跌46%

▲ 【業績｜航運股】海豐國際上半年少賺73% 中期息削四分三至60仙 平均運費跌46%

航運股海豐國際 （01308） 上半年收入約為12.5億美元，按年減少約44.5%，利潤按年減少約73.4%至約3.1億美元，中期股息每股60港仙，按年大削75%。

海豐國際周三（16日）半日挫2.6%，報16.34元，午後即插4%，報16.1元。

公司表示，收入減少乃由於集裝箱運量按年減少約3.8%至1,550,075個標準箱；及平均運費（不包括互換倉位費收入）按年減少約46.1%至的每標準箱667.5美元的合併影響所致。期內，公司毛利率由去年同期的約53.3%減少至約26.5%。

海豐國際表示，今年以來集裝箱航運及物流市場面臨著有效運力大幅增長，經濟周期導致需求急劇下 降的雙重壓力，行業景氣度逐漸陷入低迷。公司繼續優化獨特的運營模式，堅持海陸一體化服務，滿足客戶供應鏈管理的需求，力爭成為世界級綜合物流服務解決方案供應商。

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編輯：姚卓然