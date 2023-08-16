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【券商點睇】降本增效抵禦訂單壓力 裕元利潤率彈性料可觀

股樓投資 12:09 2023/08/16

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據興證國際報告，裕元集團（00551）第二季訂單依舊疲弱，出貨量按年下降23.6%，按季略增3.7%，第二季產能利用率按年減少11個百分點，按季則增加6個百分點至78%。高端鞋履需求相對穩健，帶動平均售價按年升5.5%。

【同場加映】青姐話：經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

由於公司加強成本管控，第二季淨減少1.72萬名員工，以及優化效率，基本抵銷產能閑置帶來的經營負槓桿效應，第二季毛利率按季改善1.1個百分點，按年增加0.2個百分點至17.9%，來到過往幾年的較好水平。另因產能優化費用增加，第二季經營利潤率按季改善0.7個百分點至3.6%。因稅務跨期安排，淨利潤率按季下降0.6個百分點至2%。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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興證國際認為，品牌庫存清理基本接近終點，考慮到目前美國消費韌性超預期，美國經濟或將軟着陸，部分品牌有小幅補庫需求。公司將繼續著重降本增效，高度靈活配置產能策略以應對波動環境，品牌補庫帶來的明年利潤率彈性較為可觀。該行維持「增持」評級，目標價12.8元。

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責任編輯：林衛

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