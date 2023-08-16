【數據點睇】中國70城市房價偏軟 7月一綫城市二手房跌幅擴大

國家統計局於周三（16日）公布，7月中國70個大中城市的房地產數據，普遍表現疲弱，反映當局自去年第四季實施一系列的扶持房地產措施，似乎並未見效。以按月計，在70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月上漲城市分別有20個和6個，比上月分別減少11個和1個。

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資料顯示，7月一綫城市新建商品住宅銷售價格按月連續兩月持平，其中北京和上海分別上漲0.4%和0.2%，廣州和深圳分別下降0.2%和0.6%。二綫城市新建商品住宅銷售價格按月由上月持平轉為下降0.2%；三綫城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅比上月擴大0.2個百分點。

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二手住宅方面，7月一綫城市二手住宅銷售價格按月下降0.8%，降幅比上月擴大0.1個百分點；二綫城市二手住宅銷售價格按月下降0.5%，降幅比上月擴大0.1個百分點；三綫城市二手住宅銷售價格按月下降0.4%，降幅與上月相同。

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責任編輯：林衛