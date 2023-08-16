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【數據點睇】中國70城市房價偏軟 7月一綫城市二手房跌幅擴大

股樓投資 12:07 2023/08/16

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國家統計局於周三（16日）公布，7月中國70個大中城市的房地產數據，普遍表現疲弱，反映當局自去年第四季實施一系列的扶持房地產措施，似乎並未見效。以按月計，在70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月上漲城市分別有20個和6個，比上月分別減少11個和1個。

【同場加映】青姐話：經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

資料顯示，7月一綫城市新建商品住宅銷售價格按月連續兩月持平，其中北京和上海分別上漲0.4%和0.2%，廣州和深圳分別下降0.2%和0.6%。二綫城市新建商品住宅銷售價格按月由上月持平轉為下降0.2%；三綫城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅比上月擴大0.2個百分點。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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二手住宅方面，7月一綫城市二手住宅銷售價格按月下降0.8%，降幅比上月擴大0.1個百分點；二綫城市二手住宅銷售價格按月下降0.5%，降幅比上月擴大0.1個百分點；三綫城市二手住宅銷售價格按月下降0.4%，降幅與上月相同。

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責任編輯：林衛

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