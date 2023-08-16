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前進黨拒支持為泰黨總理候選人 稱無法反映人民聲音

環球政治 12:15 2023/08/16

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泰國下議院第二大黨為泰黨與第三大黨、屬保守派的泰自豪黨合作組閣，推舉屬為泰黨的地產大亨斯雷塔（Srettha Thavisin）為總理候選人。但下議院最大黨前進黨拒絕支持斯雷塔，指為泰黨目前的組閣無法反映人民聲音。

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前進黨秘書長Chaithawat Tulathon周二（15日）於記者會上表示，現時的政府組閣並未反映人民聲音。

前進黨也在社交平台X（前稱Twitter）發布聲明，指幾乎所有傳統執政黨正聚集一起組建政府，此舉違背人民在5月14日大選當天明確表達的意願。

前進黨在5月大選後成為下議院最大黨，但反對派議席無法鎖定總理之位。

前兩輪國會總理投票中，前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）始終無法取得全體國會過半數議員支持，導致泰國至今仍未有新任政府。

特朗普遭刑事檢控 涉佐治亞州選舉舞弊 【下一頁】

為泰黨退出前進黨組成執政聯盟後，本月7日宣布與泰自豪黨（Bhumjaithai Party）合作。

泰自豪黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）曾表示，與為泰黨的合作有3個條件，包括放棄修正對泰國王室不敬罪﹑不組成少數派政府及排除前進黨進入政府。

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責任編輯：鄭錦玲

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