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【券商點睇】憂明年呈量增價跌趨勢 中芯現價處歷史估值低位

股樓投資 12:06 2023/08/16

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開源證券報告指，中芯國際（00981）第二季業績符合預測，收入處於指引區間5%至7%上限，其中出貨量按季增長12.1%，產能利用率由第一季的68.1%大幅提升至78.3%，主要由12寸產能利用率提升驅動。期內，中國市場收入按季增長13%、收入佔比擴大至80%，而海外市場表現仍然疲軟。

【同場加映】青姐話：經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

該行預計，延續溫和復甦，呈現「量增價跌」趨勢。展望2024年，受益宏觀環境整體需求復甦、以及國產供應鏈份額繼續提升，料中芯的晶圓出貨量有望按年上升15%。得益於高價產品導入，2024年下半年均價或實現環比企穩回升、對應2024年全年均價仍同比下降，對應2024年收入按年增長10.5%。同時，由於2023年非經營性收益的高基數，預計2024年淨利潤或按年輕微下降。

【延伸閱讀】中特估：大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股，請按【見下頁

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開源證券指出，考慮到中芯集成上市帶來的非經營性收益，將2023年純利由8億美元上調至11億美元；維持2024至2025年純利預測10億美元和13億美元；相當於按年變幅速分別為-38.4%、-8.2%和21.8%。當前股價對應2023年預測市帳率0.9倍，正處於歷史估值低位，伴隨半導體行業景氣回升、國產客戶上量、產能稀缺性價值凸顯，有望驅動公司估值實現階段性上升機會，維持「買入」評級。

 

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責任編輯：林衛

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