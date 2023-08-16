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【對沖基金】外資是聰明錢？　高盛：對沖基金正大舉拋售中國股票、七成博反彈資金已套現

股市 12:46 2023/08/16

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【對沖基金】外資是聰明錢?　高盛：對沖基金正大舉拋售中國股票、七成博反彈資金已套現

高盛發表報告指，由於對中國房地產行業擔憂加劇及一連串疲軟經濟數據，全球對沖基金正大幅撤離中國市場。高盛表示，8月初所有類型的股票都遭到拋售，而在國內股市上市的A股最為捱沽，佔沽售量的60%。

報告指，截至本月14日，對沖基金在過去10個交易日中，有8個交易日淨拋售中國股票，並指其客戶同時沽出好倉與淡倉。這是自去年10月以來，在任何10天內對中國股市的最大淨拋售，也是過去5年最激劇烈的沽售之一。

七成博反彈資金已套現

另外，港股經已蒸發7月24日中央政治局會議後的所有升幅。高盛估計，對沖基金在中央政治局會議提到刺激經濟政策之後的5日，當時入市博反彈的資金如今大舉逃離市場，並已沽出當中的七成。

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

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【對沖基金】外資投資中國興趣減少？　專注於內地對沖基金數目11年來首次下跌

編輯：姚卓然

港股 基金 經濟 股票 中國市場 對沖基金 A股
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