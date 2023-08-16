▲ 【碧桂園2007】普徠仕:碧桂園事件或波及其他民企內房甚至蔓延其他領域 內房行業未來數年料經歷結構性放緩

碧桂園 （02007） 債務問題發酵，普徠仕亞洲債券策略基金經理陳兆德認為，碧桂園作為中國最大的民營房地產開發商，未有如期支付兩筆美元債債息，引發投資者對公司財務穩定性的擔憂，其後碧桂園約12筆在岸債券暫停交易，加劇了市場對事件潛在影響的憂慮，如果碧桂園出現債務違約，或會波及其他民營房地產開發商，但有政府背景的開發商所受影響或較少。

「鑑於碧桂園的公司規模，其債務重組過程或較複雜，但與其他同業相比，其管理層有望與投資者進行更多溝通。」

耐心等待市場悲觀情緒見頂

陳兆德指，碧桂園拖欠債息影響可能會波及其他民營房地產開發商，其影響或會蔓延至其他領域，鑑於各種不明朗因素，將耐心等待市場悲觀情緒見頂，留意潛在投資機遇，並持續關注政策前景。

他續稱，中國房地產行業處於動盪時期，當局或對碧桂園問題採取被動應對的方法，支持措施將關注已出售但未完工的房地產項目，雖然早前中共中央政治局會議在談及房地產市場時未有提及「房住不炒」，一度提振市場的正面情緒，但當局立場至今仍未有明顯放鬆或轉變，預期未來因人口減少、城市化進程放緩和家庭結構變化等因素，住房需求或將持續降低，中國房地產行業或會在未來數年經歷結構性放緩。

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編輯：陳韻妍