▲ 【港鐵半價】港鐵周六舉行「感謝日」 八達通或二維碼乘港鐵、輕鐵及港鐵巴士路線半價

港鐵 （00066） 將於本周六（19日）舉行「感謝日」，使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士路線，或以二維碼乘搭港鐵均可享車費半價優惠，包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境車程。港鐵指，當天會加密多條鐵路綫的班次，方便市民享用半價乘車出行優惠。

港鐵表示，7條港鐵綫（港島綫、南港島綫、荃灣綫、觀塘綫、屯馬綫、東鐵綫及東涌綫）當天合共增加370班列車，輕鐵亦會行駛更多雙卡車輛增加載客量。

周日起加強將軍澳綫、屯馬綫及南港島綫列車服務

另外，由周日（20日）起，港鐵會加強將軍澳綫、屯馬綫及南港島綫在周日及公眾假期的恒常列車服務，便利沿線社區居民於假日出行。

將軍澳綫逢星期日及公眾假期晚上8時至午夜12時，往來調景嶺至康城站的列車班次，將由約12分鐘加密至約10分鐘一班車。同時段往來北角及寶琳站的列車班次，亦會加強至約每5分鐘一班車。

屯馬綫及南港島綫逢星期日及公眾假期下午及傍晚部份時段的班次亦會加密，其中屯馬綫在下午1時至4時半，以及傍晚6時半至9時半的列車班次，將由約7分鐘提升至約6分鐘一班車。

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編輯：陳韻妍