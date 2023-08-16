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【信託危機】中融信託據報正制定償付計劃、惟未有方案　8月再有產品到期未能償付

股市 11:25 2023/08/16

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【信託危機】中融信託據報正制定償付計劃、惟未有方案　8月再有產品到期未能償付

中植爆雷危機未止。據《彭博》引述消息人士報道，中植集團旗下信託平台中融信託正就數十種逾期兌付產品制定償付計劃，但是短期內並沒有方案，可是8月未能償付情況卻再又出現。

消息人士指，中融信託董事會秘書王強本周稍早在會議中告訴投資者，公司繼7月底延期至少十款信託產品後，8月8日又有一批產品到期未能償付。其中一位消息人士稱，目前至少有30隻產品已逾期，中融還停止了一些短期工具的贖回。這表明公司陷入的困境比先前所見更為嚴重。

逾期未償付的產品數量有所增加

王強表示，由於短期流動性短缺，公司目前正在積極努力制定償付計劃但是短期內並沒有方案。知情人士透露，王強表示，逾期未償付的產品數量有所增加，公司面臨著來自投資者海嘯般的問詢，也包括公司的理財經理。在公司尋求償付之際，他又敦促大家保持耐心。

對於網上有關「中融信託全面停兌」的傳言，王強否認了事件。他表示，流動性意外枯竭，導致難以履行短期債務，大多數基礎資產都是長期且缺乏流動性的。他說，這些產品與資金池有些相似（指的是以前常有的做法），即新產品的收益用於支付其他投資者。這種方法幾年前就被監管機構禁止。

王強說，中融信託正在設法限縮相關的影響，並確保穩定運營，這將有助於兌付。

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編輯：姚卓然

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