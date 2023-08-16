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富途毛君豪：騰訊業績料有驚喜　雲業務及房地產業務值得看好　績前如何部署？

股市 11:14 2023/08/16

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富途毛君豪：騰訊業績料有驚喜　雲業務及房地產業務值得看好　績前如何部署？

今個月中概科網股將迎來業績高峰期，以阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 打頭陣，今期先剖析騰訊。手遊業務方面，國內遊戲市場在持續穩步復甦，7月中國iOS手遊市場收入環比提升8.8%，只略低於春節檔期。旗艦遊戲《王者榮耀》、《和平精英》及《PUBG Mobile》整體表現穩定，《英雄聯盟》及《金鏟鏟之戰》持續有現金流貢獻。新遊《無畏契約》及《命運方舟》均已於7月中上線，有望為下半年作出貢獻。當前AI技術日新月異，未來AI與遊戲的結合，相信將會給遊戲行業帶來顛覆性的變革，有助降低遊戲研運成本及提高遊戲創新效率。

騰訊雲方面，早於上年7月，騰訊雲已向全球市場推出邊緣安全加速平台EdgeOne，業務專注於安全SaaS領域下，現時騰訊雲EdgeOne正穩定服務著全球各類游戲項目、熱門音視頻應用、卓越跨境電商平台等多個行業客戶。在全球70多個國家地區部署裡，EdgeOne仍能充分發揮邊緣計算低延遲和高實時性的計算能力，可以在海外任意地區就地實現資源的調度和擴容，快速響應和處理數據，由此可見EdgeOne已成為國內及海外一體化的解決方案的不二之選。

騰訊部署地產數年　地產數字化成藍海

令市場意想不到的是，騰訊居然也有搞房地產。馬化騰2018年至今參與投資了自如、貝殼（美：BEKE）、飛渡科技等很多房地產相關平台。2021年底，騰訊成立了專門的行業部門「騰訊雲智慧地產」，爲房企數字化轉型提供解決方案。未來地產數字化這片藍海或將是互聯網巨頭們新的競技場，通過數字化、智能化和智慧化為正艱難求存的房企帶來新的出路。

騰訊將於8月16日港股盤後公佈第二季度業績。根據10多間券商作出的綜合預測，2023年中期非國際財務報告準則淨利潤中位數683.9億元人民幣，按年升27.4%，收入中位數3,009.3億元人民幣，按年增加11.7%。騰訊的手遊業務及雲業務於未來或為業績繼續帶來相當保證，加上現時市盈率已跌至15倍左右，業績前部署於20天線335港元買入，目標價400港元，跌穿5月31日低位306港元止蝕。

【作者簡介】毛君豪為富途證券香港高級策略師。他於英國諾丁咸大學畢業， 擁有金融碩士學位，現為富途高級分析師， 超過12年金融行業及投資經驗，擅長香港及美國的新經濟版塊，風格主要為穩守突擊型。

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

撰文 : 毛君豪 富途證券香港高級策略師

欄名 : 牛牛理財落你袋

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