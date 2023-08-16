北韓指美士兵奔朝 因遭受美軍種族歧視及非人虐待

美國23歲非裔二等兵特拉維斯．金（Travis King）上月中旬被遣送回國前，私自越境進入北韓遭平壤當局拘捕。北韓政府首度回應事件，聲稱特拉維斯．金因在美軍遭受種族歧視及非人虐待，決定赴北韓尋求庇護。

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北韓官媒朝中社周三（16日）表示，特拉維斯．金接受調查期間承認，他因怨恨美軍內部的非人虐待及種族歧視，決定前往北韓。

特拉維斯．金正受北韓軍隊扣押，當局稱他對不平等的美國社會感到失望，願意前往北韓或第三國尋求庇護。

美國國防部指無法核實上述説法，指首要任務是將特拉維斯．金帶回家，正通過一切可行渠道達成目標。

另外，北韓當局沒有提及特拉維斯．金的健康狀況、將面臨的懲處及何時可獲釋。

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特拉維斯．金2021年5月起駐守南韓，因與南韓民眾口角而違犯軍規，被拘禁47日。他上月17日獲釋後，原定返回德州布立斯堡（Fort Bliss）美軍基地，或面臨進一步軍事紀律處分，甚至被開除軍籍。

他被護送至南韓仁川機場及進入海關，但他過關後未有登機，反而離開機場，加入一個參觀兩韓邊境板門店安全區的旅行團。

特拉維斯．金翌日下午和一群遊客參觀時，擅自越過南北韓軍事分界綫。

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責任編輯：鄭錦玲