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【美國禁令】大摩：美限投令對股市直接影響不大　稱中國經濟表現更左右長綫資金部署

股市 10:48 2023/08/16

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【美國禁令】大摩：美限投令對股市直接影響不大　稱中國經濟表現更左右長綫資金部署

美國白宮發布行政命令，限制美國風險投資和私募股權投資中國的高科技行業，包括量子計算、半導體和人工智能等。摩根士丹利表示，該行政命令合符預期，並不會在2024年前實施，預料對二級市場直接影響不大。

該行首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）及團隊表示，美國的限投令並無特別包括二級市場，因此認為這對市場未有即時的利淡影響。再者，美國佔中國的外國直接投資（FDI）或資本開支僅屬微不足道，美國於2018年至2021年佔中國FDI僅為2.6%，若只計及高科技行業，更低至約0.5%。故此，這對中國整體FDI的直接影響實為有限。

不過，該行表示，行政命令在未來12個月仍有修改空間，而中美關係只會在愈來愈臨近2024年美國大選時，變成更為複雜。面對此情況，全球企業將繼續將供應鏈實行去風險，但中美全面脫鈎卻不是該行的基本預計情景。

摩根士丹利相信，中國自身經濟問題比外部因素影響得更為直接，最近又下調MSCI中國由「輕微增持」降至「持有」評級。同時，該行預料市場會持續波動，因中國面臨通縮、信貸及貿易走弱、房地產市場擔憂，直言這些因素阻礙長綫資金部署，建議部署更多與消費相關行業，因其增長較具韌性。

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編輯：姚卓然

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