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【碧桂園2007】彭博：貝萊德、安聯等多家環球金融機構均涉獵碧桂園美元債

股市 10:37 2023/08/16

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【碧桂園2007】彭博：貝萊德、安聯等多家環球金融機構均涉獵碧桂園美元債

碧桂園 （02007） 債務問題未解決，彭博報道，貝萊德、安聯等在內的主要環球投資者均有涉獵碧桂園發行的美元債，相信也會受到波及。

報道指，據截至8月14日文件顯示，貝萊德持有總值3.585億美元的碧桂園美元債，而截至6月底，安聯亦擁有3.01億美元的碧桂園美元債，富達國際及滙豐亦是碧桂園的債權人。

文件未必反映金融機構最新的持倉情況

與此同時，根據截至4月30日及3月31日文件顯示，晉達及阿波羅資產管理均持有碧桂園發行的票據。其他擁有碧桂園美元債的金融機構，包括瑞銀及摩根大通，而截至6月底止的債權人亦包括德意志銀行及瑞士隆奧。

貝萊德、滙豐、安聯、富達、晉達、瑞銀、摩根大通、德銀及瑞士隆奧均拒絕評論。阿波羅資管則未有回應。報道指，這些文件未必反映金融機構最新的持倉情況，部分持倉可能發生變化，而且這些機構也可能代表客戶持有碧桂園債券。

碧桂園在內地的樓盤項目超過3000個，為恒大 （03333） 的4倍，現在卻成為內房風暴的風眼。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

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編輯：陳韻妍

港股 中國市場 債券 瑞銀 碧桂園 恒大 滙豐控股（00005） 碧桂園（02007）
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