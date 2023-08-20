【科技職場】2025年增1.49億數碼崗位　半數員工須培訓

▲ 雖然科技可帶來自動化的好處，有助提升工作效率，但這絕不代表要「去人性化」。（法新社）

市場普遍預期今年經濟將大幅放緩，但許多增長型行業的勞動力需求仍然旺盛，尤其僱主為推動數碼化轉型，將更重視培養自己的人才，以填補中高級技能的崗位。

在《新人智時代：2023年勞動力趨勢報告》提到，到2025年，網絡安全、數據分析、機器學習、人工智能（AI）、雲端和軟件開發等領域，將誕生1.49億個新的數碼工作崗位；隨着技術應用增加，到2025年，半數員工將需要重新培訓。

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ManpowerGroup創新總監Tomas Chamorro-Premuzic指出，在過去一年，即使有逾14萬名技術類員工被解僱，但多達72%人能在3個月內找到新工作；另有76%受訪公司表示，正努力填補IT和技術崗位的空缺。

由於人們所擁有的技能與公司所需的專業技能之間，出現愈來愈大的差距，導致現時強勁的招聘增長無法得到滿足。他建議，企業應多關注及支援員工的職業發展，這將有助吸引、培養、管理和留住下一代人才。

但他也強調，雖然科技可帶來自動化的好處，有助提升工作效率，但這絕不代表要「去人性化」。「成為數據科學家、學習編程是一種趨勢，但我們真正需要的是提高人類獨有的技能和天賦軟實力，因為這才是最難能可貴的技能。」

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正如調查結果所指，更多僱員認為合作能力（83%）、解決問題能力（82%）和值得信賴的品質（82%）對做好工作更重要；其次才是高效率（76%）。至於僱主方面亦認為，誠信是最重要的僱員特質（40%），其次是靈活性（31%）和可靠性（31%）。

記者：陳卓賢

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