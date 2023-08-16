  • 31°C
香港時間 : 2023816日 (週三) 11:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】摩通：碧桂園危機將引發漣漪效應　調高新興市場高息債違約率至9.7%

股市 10:20 2023/08/16

分享：

分享：

【內房危機】摩通：碧桂園危機將引發漣漪效應　調高新興市場高息債違約率至9.7%

因應內地房地產市場爆發新一輪危機，摩根大通調升環球新興市場高收益企業債的違約率3.7個百分點至9.7%，「內房債佔2023年企業債違約數目近40%，其後為俄羅斯佔35%，巴西佔12%。」

內房債違約規模恐升至千億美元

摩通稱，主要民企內房碧桂園 （02007） 都陷入債務違約邊緣，相信這將會引致整個房地產行業的漣漪效應，「若碧桂園出現全面違約，將會令今年來違約的新興市場企業債規模再增99億美元，內房債違約規模增至170億美元，令內房債總違約規模升至1000億美元」。

拉丁美洲方面，摩通指，當地高收益債違約率亦由6.6%升至7.1%，因巴西公司Odebrecht Engenharia e Construcao正進行債務重組。至於新興歐洲，高收益債違約率由15.7%升至23.4%，摩通解釋，大部分債務是「技術性」違約，俄烏戰爭下的制裁活動令企業不能向國際投資者支付債息，導致俄羅斯企業債出現違約。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

相關文章：【內房危機】摩通：碧桂園危機將引發漣漪效應　調高新興市場高息債違約率至9.7%

相關文章：【內房危機】大和：未來數月或有更多民企內房違約　調低龍湖目標價25%仍籲「買入」

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

編輯：陳韻妍

港股 大行報告 中國市場 內地物業 碧桂園 巴西 歐洲 俄羅斯 新興市場 碧桂園（02007）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【碧桂園2007】彭博：貝萊德、安聯等多家環球金融機構均涉獵碧桂園美元債

下一篇文章

【ET開市直擊】傳降印花稅券商股續受惠？騰訊、京東放榜部署
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【大行報告｜9988】大行看好阿里巴巴用戶增長　大摩稱目前估值吸引、重申為首選股
【大行報告｜9988】大行看好阿里巴巴用戶增長　大摩稱目前估值吸引、重申為首選股
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【美國加息】美國PPI較預期強勁、美銀料聯儲局11月恢復加息　11月加息0.25厘機會有幾高？
【美國加息】美國PPI較預期強勁、美銀料聯儲局11月恢復加息　11月加息0.25厘機會有幾高？
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款