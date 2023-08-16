▲ 【內房危機】摩通：碧桂園危機將引發漣漪效應 調高新興市場高息債違約率至9.7%

因應內地房地產市場爆發新一輪危機，摩根大通調升環球新興市場高收益企業債的違約率3.7個百分點至9.7%，「內房債佔2023年企業債違約數目近40%，其後為俄羅斯佔35%，巴西佔12%。」

內房債違約規模恐升至千億美元

摩通稱，主要民企內房碧桂園 （02007） 都陷入債務違約邊緣，相信這將會引致整個房地產行業的漣漪效應，「若碧桂園出現全面違約，將會令今年來違約的新興市場企業債規模再增99億美元，內房債違約規模增至170億美元，令內房債總違約規模升至1000億美元」。

拉丁美洲方面，摩通指，當地高收益債違約率亦由6.6%升至7.1%，因巴西公司Odebrecht Engenharia e Construcao正進行債務重組。至於新興歐洲，高收益債違約率由15.7%升至23.4%，摩通解釋，大部分債務是「技術性」違約，俄烏戰爭下的制裁活動令企業不能向國際投資者支付債息，導致俄羅斯企業債出現違約。

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編輯：陳韻妍