粵港澳大灣區創新成果巡展啟動 創新推動高質量發展

▲ 巡展嘉賓合影

8月15日，由香港商報承辦的「2023粵港澳大灣區創新成果巡展」啟動儀式暨首展在中環街市一樓Event Space隆重舉行。本次巡展以「創新推動高質量發展」為主題，旨在以全新的形式呈現粵港澳大灣區在創新、發展、合作方面的豐碩成果。

香港特區政府政制及內地事務局局長曾國衛、創新科技及工業局局長孫東，全國政協常委姚志勝，中聯辦宣文部副部長林枬，深圳市科技協會黨組書記林祥，全國政協委員、香港中華廠商聯合會常務副會長盧金榮，香港中國企業協會副會長兼總裁于曉，港深創新及科技園有限公司行政總裁馬惟善，綠景中國地產董事會主席兼執行董事黃敬舒，香港商報董事局主席、社長丁時照等嘉賓出席主禮並為活動啟動亮燈。

是次巡展聚焦大灣區高質量發展，共展出83塊展板，以「圖片展+明信片+全媒體融合+雲展覽+視頻展播」的形式，讓普羅市民近距離感受大灣區的創新力量。首展在香港啟動後，隨後將在澳門、深圳、廣州、東莞、惠州、珠海、江門等灣區城市巡迴展出。

● 孫東：大灣區創科合作愈加緊密



孫東致辭時表示，創新科技是當今社會邁向高質量發展的顯著特徵，也是驅動經濟發展的主要動力來源。習近平總書記在二十大報告中明確提出，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務，殷切寄望廣東在高質量發展上走在前列、作出示範。香港作為粵港澳大灣區的重要一員，特區政府也正積極參與及推動大灣區的發展建設，投入國家的高質量發展進程當中。

▲ 香港特區政府創新科技及工業局局長孫東致辭

他續稱，特區政府去年公佈《香港創新科技發展藍圖》，提出要深化與內地的創科合作，尤其是與大灣區的內地城市加強合作。大灣區擁有完整的創科生態鏈，加上香港「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢，是國家發展創科的重要平臺。事實上，「深圳—香港—廣州」科技集群已在《全球創新指數》連續三年蟬聯全球第二位，反映出大灣區的創新成果有目共睹。



此外，本屆特區政府上任以來，也簽署了多份與粵港澳大灣區創科發展相關的合作協議，包括《促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄》《粵港科技創新交流合作協議》《粵港共建智慧城市群合作協議》，以及《關於全面推進深港科技創新合作的安排》等重要文件，這些正是展現香港與大灣區的創科合作將愈發緊密。

孫東感謝香港商報在向海內外展示大灣區城市在創科方面所做的努力，特區政府為商報積極說好中國故事、灣區故事表示讚賞。

● 林祥：深圳聚焦創科增強核心能力



林祥致辭時指出，廣東通過深入實施創新驅動發展戰略，積極構建全過程創新生態鏈，科技自立自強對高質量發展的支撐引領作用日益凸顯。2022年，全省研發經費支出約4200億元，研發人員數量、發明專利有效量、PCT國際專利申請量、高新技術企業數量等主要科技指標均保持全國首位；區域創新綜合能力連續6年全國第一，「 深圳—香港—廣州」科技集群在全球創新指數排名連續三年位居第二。

▲ 深圳市科學技術協會黨組書記林祥致辭

科技創新是深圳這座城市最鮮明特色。資料顯示，1至5月，PCT國際專利申請量5751件，居全國大中城市首位；全市專利授權量10.31萬件，居全省首位、全國前列。當前，深圳正在以建設具有全球重要影響力的科技創新中心為目標，著力強基礎、增優勢、創平臺、聚人才，進一步增強核心引擎功能，創新發展動能更加強勁。



林祥介紹說，今年11月，中國科協、中國科學院、中國工程院、廣東省政府、深圳市政府共同主辦的「 世界科技與發展論壇」將同時在深圳、香港、澳門舉辦，灣區聯動，共同探討世界科技與發展面臨的重大問題。

● 丁時照：商報將續發揮兩地優勢



丁時照致辭表示，建設粵港澳大灣區是習近平主席親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略，是中央保持香港澳門長期繁榮穩定的重大決策部署，今年，大灣區建設迎來新的重大機遇。今年4月，習近平主席視察廣東時，賦予大灣區“新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地」的全新定位。今年初，港澳與內地全面恢復通關，大灣區內的人流、物流、信息流、資金流往來穿梭、動能充沛，一國兩制三個關稅區欣欣向榮，展現在世人眼中的，是一首新時代昂揚奮進的交響曲，是一幅活色生香的現代“清明上河圖」。

▲ 香港商報董事局主席、社長丁時照致辭

丁時照介紹，本次巡展以「創新」 「高質量」和「發展」作為三個主題詞，展示大灣區最新的成果，「我們熱望通過本次巡展讓大灣區市民、內地民眾、全球華人和國際友人更直觀、更生動、更快捷地瞭解大灣區，瞭解這片熱土的魅力和動力，瞭解這灣活水的包容力和創新力。我們的目的，就是讓全國、全球熱愛創業、熱愛生活的人，關注大灣區、愛上大灣區、紮根大灣區。我希望，從今以後，我們有一個共同的名字：大灣區人。」



丁時照表示，自2020年起，香港商報發起舉辦的粵港澳大灣區創新成果巡展，至今已是第四屆。「 未來，香港商報將繼續致力於推動香港經貿與內地的深度融合。我們希望，從今以後，以我們的真情，用我們的努力，做一個無愧於心的‘大灣區人。」

● 巡展促進灣區融合發展



今年是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》實施的第五個年頭，香港、澳門和內地9個大灣區城市加速融合發展。本次巡展旨在推動大灣區高品質發展，展示創新成果，增進區域合作，傳遞灣區好聲音。

▲ 主禮嘉賓啟動巡展

據瞭解，今年巡展得到了香港特區政府創新科技及工業局、澳門特區政府經濟及科技發展局、廣東省科技廳及省各級政府新聞辦公室的鼎力襄助，亦獲得香港中聯辦宣文部、澳門中聯辦宣文部的大力支持。首展在香港啟動後，隨後將在灣區其他城市巡迴展出，最後於10月中旬在澳門落幕。每場巡展時間為5天，總計兩個月。



今年展覽現場還增設了打卡牆，供市民拍照留念。巡展期間，除了在首展現場向香港市民、國際友人免費派發「 粵港澳大灣區創新成果」明信片外，還將在香港各地鐵口、歷史博物館、太空館、圖書館、出入境口岸以及各巡展點等地免費派發。



(特約)