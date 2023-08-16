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【港股市況】滙豐跌近3%　騰訊績前跌近1%　恒指低開224點（不斷更新）

股市 09:39 2023/08/16

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港股市況不斷更新

美股下跌，港股今早續低開逾200點。ATM向下，美團 （03690） 跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 績前跌0.8%，電視廣播 （00511） 逆市升逾13%，恒指低開224點，開報18356點，科指跌1.3%，報4126點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：38】三葉草生物 （02197） 回吐一日後，股價今早逆市再上升，升逾11%，高見1.52元。

【09：33】滙豐 （00005） 承接美國銀行股跌勢，股價今早跌近3%，低見59.4元。

【美國評級】惠譽警告：可能被迫下調摩通在內數十家銀行評級

【09：31】九置 （01997） 未止跌，股價開市後再跌逾4%，低見31.8元。

【09：28】公用股煤氣 （00003） 績後低開逾1%，煤氣上半年股東應佔稅後溢利上升9%至36.14億元，派每股中期息12仙。

【業績│公用股】煤氣上半年純利升9%至36億元、息12仙　股息率5.6厘　集團將繼續多元拓展

【09：27】融創服務 （01516） 發盈喜，料中期扭虧轉賺不低於3億元人民幣，股價今早高開逾1%。

【盈喜︱物管股】融創服務兩原因中期扭虧　料賺不低於3億元人民幣

【09：26】萬洲 （00288） 績後偏軟，低開0.3%。萬洲上半年生物公允價值調整前純利3.83億美元，按年降45.4%；生物公允價值調整後純利4.2億美元，按年跌44.7%，每股派中期息維持5仙。

【業績｜豬肉股】萬洲國際上半年少賺45%息5仙、周息率7.5厘　中國下半年豬價料較上半年反彈10%至20%（第二版）

【09：25】碧桂園 （02007） 續反彈，股價逆市升逾1%，至於碧桂園服務 （06098） 低開0.3%。

【碧桂園2007】中國平安資產管理上周五減持碧桂園1409萬股　過去一年共狠沽2.62億股

【09：23】微盟 （02013） 績前向好，逆市高開逾3%。微盟上半年經調整淨虧損收窄55%至2.54億元人民幣，經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損收窄76%至9270萬元人民幣。

【業績│SaaS】微盟半年經調整淨虧損收窄55%　訂閱解決方案收入增長21.4%

【09：22】ATM向下，美團 （03690） 跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 績前跌0.8%，電視廣播 （00511） 逆市升逾13%，恒指低開224點，開報18356點，科指跌1.3%，報4126點。

【09：13】期指低開232點，報18303點。

【08：27】騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、港交所 （00388） 等將於今日公布業績。

【業績前瞻｜700】騰訊次季業績8.16放榜　內地遊戲營收增幅料回軟　宏觀復甦刺激廣告及金融科技

【業績前瞻｜9618】京東8.16公布次季業績　料受惠618銷售強勁、百億補貼未影響利潤率

【08：25】恒指黑期跌約258點，報18294點，道指期貨升9點，報35016點。

【08：18】【基建股】中交建上半年新簽合同額增約11%　完成52%年度目標

【08：02】【中國經濟】部份大行料中國GDP難達5%目標　摩通降全年預測至4.8%

【07：45】【盈喜】眾安在綫半年扭虧為盈　料賺不少於2億元人民幣

【07：45】【Morning精點】惠譽：可能被迫下調摩通在內數十家銀行評級︱香港人口回升15.2萬、淨遷入17.4萬

【07：45】港股ADR收報18304點，跌276點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報60.44元，較港收市價低0.76元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報327.37元，較港收市價低5.23元或1.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報59.58元，較港收市價低1.62元或1.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】惠譽可能將摩通等大銀行降評，資金避險由於道指成份股多銀行股，大市曾跌1.1%低見34908點， 道指最終收跌361點或逾1%， 報34946點，納指跌157點或1.1%， 報13631點， 標指跌51點或逾1.1%， 報4437點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌175點　阿里美股跌穿90港元關（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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