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【恒指夜期+北水】北水全日走資逾30億　買騰訊急沽指數ETF　恒指夜期跌131點（不斷更新）

股市 18:42 2023/08/16

分享：

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港股繼續疲弱，北水未敢再貿然入市，連續吸資勢頭斷纜，全日錄30.4億元淨流出。資金主力吸騰訊控股 （00700） ，全日錄6.6億元淨流入，中國平安 （02318） 及建設銀行 （00939） 分別錄2.5及2.1億元淨流入；淨流出方面，北水大手沽指數ETF，盈富基金 （02800） 及恒生國指ETF （02828） 分別走資50.7及21.5億元。

恒指夜期跌131點，報18163點。

點擊圖片放大

滙豐、阿里巴巴跌2% 碧桂園、龍湖逆市升 恒指跌251點

美股下跌，港股續跌逾200點。恒指低開224點，其後走勢反覆向下，午後曾跌逾300點，恒生指數最終跌251點，收報18329點，成交979億元，科指跌1.3%，報4126點。滙豐 （00005） 、阿里巴巴 （09988） 跌2%，騰訊 （00700） 、京東 （09618） 績前跌1%，碧桂園 （02007） 升逾2%，龍湖 （00960） 升逾3%，李寧 （02331） 跌4%。

恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
龍湖17.74+3.7+13
領展39.10+1.2+15
中電61.10+0.7+1167
騰訊328.80-1.1-1714
滙豐59.95-2.0-3110
阿里巴巴89.25-2.1-3622

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告│003】花旗引3大原因重申「沽售」煤氣　降目標價逾8%

財經日誌︰

點擊圖片放大
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+10

即市走勢︰

【17：51】【京東物流2618】京東物流上半年收入按年升逾3成　期內虧損大幅收窄

【16：42】【騰訊業績】騰訊次季表現好壞參半　收入增11%遜市場共識　經調整淨利375.48億人幣勝預期

【16：12】【對沖基金】內地據報窗口指導一些基金公司今周勿再淨沽出股票

【港股市況】滙豐 （00005） 、阿里巴巴 （09988） 跌2%，騰訊 （00700） 、京東 （09618） 績前跌1%，碧桂園 （02007） 升逾2%，龍湖 （00960） 升逾3%，李寧 （02331） 跌4%，恒指跌251點，收報18329點，成交979億元，科指跌1.3%，報4126點。

【16：00】恒指U盤前跌255點，報18325點。

【15：56】【互聯網數據】騰訊7月《王者榮耀》吸金逾17億元　《PUBG Mobile》重返榜單第2名

【15：41】恒大汽車 （00708） 尾市挫19%，低見1.38元。

【15：30】港股尾市跌約278點，報18302點，科指跌1.5%，報4117點。

【15：14】【新股IPO】四川百茶百道實業遞表上市　今年首三個月純利升五成

【14：59】海豐 （01308） 績後挫近一成，低見15.1元。

【14：55】內險股下跌，國壽 （02628） 、平保 （02318） 跌近3%，財險 （02328） 、太保 （02601） 跌逾1%。

【14：29】龍湖 （00960） 升近半成，暫為表現最好藍籌，李寧 （02331） 跌逾3%，藍籌中表現最差。

【14：27】港交所 （00388） 績後一度轉升，高見301.8元，最新偏軟跌0.3%，報300.6元。

【解讀港交所】港交所半年投資收益淨額撐起4成盈利　靠投資甚麼資產？

【14：26】港股午後曾跌最多319點，低見18261點，最新跌約245點，報18335點。科指跌1%，報4136點。

【13：45】【騰訊700】騰訊績前股價偏軟　逾千買盤328元排隊入貨炒業績

【13：26】諾輝健康 （06606） 午後短綫向下，最新跌逾18%，低見15.7元。

【13：21】大市午後跌幅進一步擴大，最新跌近300點，報18289點，跌291點，科指跌1.4%，報4121點。阿里巴巴 （09988） 、滙豐 （00005） 跌逾2%。

【13：13】馬可數字科技 （01942） 逆市升2成，高見93元。馬可數字科技公布，其間接擁有的非全資附屬公司中保科技創新（珠海）經多輪磋商後，於近期分別與信泰人壽及中航安盟訂立戰略合作框架協議。

【13：09】友邦 （01299） 午後初段跌幅擴至近2%，滙豐 （00005） 跌逾2%。

【13：04】港交所 （00388） 績後變動不大，跌約1%。

【13：00】港股午後初段跌約250點，報19330點，科指跌1%，報4135點。

【12：23】【港交所業績】港交所上半年多賺31%至63億元、增派息至4.5元　投資收益淨額26.8億

【12：23】【國泰293】國泰航空、香港快運7月客運量疫後首破200萬　本周向港府派息逾2.9億

【12：19】【業績】中國利郎半年多賺5.2%　連特息共派18港仙

【12：13】【內房危機】恒大地產據報再被強制執行17億人幣　累計被執行逾453億人幣

【12：09】【業績｜航運股】海豐國際上半年少賺73%　中期息削四分三至60仙　平均運費跌46%

【12：00】恒指半日跌257點，報18323點，成交497.5億元。科指跌1.3%，報4125點。滙豐 （00005） 跌逾2%，騰訊 （00700） 績前跌1%，京東 （09618） 跌0.9%，港交所 （00388） 跌1%，內房逆市升，其中碧桂園 （02007） 續彈逾3%。

【11：57】【碧桂園2007】普徠仕：碧桂園事件或波及其他民企內房甚至蔓延其他領域　內房行業未來數年料經歷結構性放緩

【11：56】【中國經濟】內媒：內地化解地方債風險有初步部署　擬允動用債務限額空間化債

【11：40】恒指中午收市前跌約215點，報18365點，科指跌0.9%，報4141點。

【11：30】上證半日跌0.3%，深證跌0.2%，創業板指跌0.03%。

【11：25】【信託危機】中融信託據報正制定償付計劃、惟未有方案　8月再有產品到期未能償付

【11：22】日前發盈警的遠洋集團 （03377） ，股價反彈11%，高見0.385元。

【11：18】內房股逆市上升，其中碧桂園 （02007） 升逾6%，中海外 （00688） 升0.4%，潤地 （01109） 升逾1%，雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升逾3%。

【11：11】港交所 （00388） 績前偏軟，跌0.6%，低見297元。

【10：50】碧桂園 （02007） 最新反彈近4%，高見0.85元，碧桂園服務 （06098） 升半成，高見7.34元。

【10：49】【美國禁令】大摩：美限投令對股市直接影響不大　稱中國經濟表現更左右長綫資金部署

【10：38】【碧桂園2007】彭博：貝萊德、安聯等多家環球金融機構均涉獵碧桂園美元債

【10：30】港股跌幅再擴至逾200點，恒指跌240點，報18340點，科指跌0.8%，報4146點。

【10：21】【內房危機】摩通：碧桂園危機將引發漣漪效應　調高新興市場高息債違約率至9.7%

【10：14】電視廣播 （00511） 最新升一成，邵氏兄弟 （00953） 升7%。

【10：07】三葉草生物 （02197） 升幅擴大至逾23%，高見1.69元。

【10：06】煤氣 （00003） 最新跌3%，低見6.02元。

【09：53】藥明糸向上，藥明生物 （02269） 升0.4%，藥明康德 （02359） 升近1%。

【09：52】大市早段跌幅略為收窄，恒指最新報18417點，跌163點，科指跌0.2%，報4172點。

【09：47】蔚小理個別發展，蔚來 （09866） 跌半成，小鵬汽車 （09868） 跌逾2%，理想汽車 （02015） 則逆市升0.4%。理想汽車首席執行官李想表示，第三季度每個月產能極限是3.4萬輛，預計瓶頸零部件產能在10月份解決。

【電動車】理想汽車CEO：預計10月份解決零部件產能瓶頸

【09：40】新特能源 （01799） 績前跌半成，低見13.82元。新特能源半年少賺15.3%，不派中期息。

【業績｜光伏股】新特能源中期少賺15.3%　不派中期息

【09：38】三葉草生物 （02197） 回吐一日後，股價今早逆市再上升，升逾11%，高見1.52元。

【09：33】滙豐 （00005） 承接美國銀行股跌勢，股價今早跌近3%，低見59.4元。

【美國評級】惠譽警告：可能被迫下調摩通在內數十家銀行評級

【09：31】九置 （01997） 未止跌，股價開市後再跌逾4%，低見31.8元。

【09：28】公用股煤氣 （00003） 績後低開逾1%，煤氣上半年股東應佔稅後溢利上升9%至36.14億元，派每股中期息12仙。

【業績│公用股】煤氣上半年純利升9%至36億元、息12仙　股息率5.6厘　集團將繼續多元拓展

【09：27】融創服務 （01516） 發盈喜，料中期扭虧轉賺不低於3億元人民幣，股價今早高開逾1%。

【盈喜︱物管股】融創服務兩原因中期扭虧　料賺不低於3億元人民幣

【09：26】萬洲 （00288） 績後偏軟，低開0.3%。萬洲上半年生物公允價值調整前純利3.83億美元，按年降45.4%；生物公允價值調整後純利4.2億美元，按年跌44.7%，每股派中期息維持5仙。

【業績｜豬肉股】萬洲國際上半年少賺45%息5仙、周息率7.5厘　中國下半年豬價料較上半年反彈10%至20%（第二版）

【09：25】碧桂園 （02007） 續反彈，股價逆市升逾1%，至於碧桂園服務 （06098） 低開0.3%。

【碧桂園2007】中國平安資產管理上周五減持碧桂園1409萬股　過去一年共狠沽2.62億股

【09：23】微盟 （02013） 績前向好，逆市高開逾3%。微盟上半年經調整淨虧損收窄55%至2.54億元人民幣，經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損收窄76%至9270萬元人民幣。

【業績│SaaS】微盟半年經調整淨虧損收窄55%　訂閱解決方案收入增長21.4%

【09：22】ATM向下，美團 （03690） 跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 績前跌0.8%，電視廣播 （00511） 逆市升逾13%，恒指低開224點，開報18356點，科指跌1.3%，報4126點。

【09：13】期指低開232點，報18303點。

【08：27】騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、港交所 （00388） 等將於今日公布業績。

【業績前瞻｜700】騰訊次季業績8.16放榜　內地遊戲營收增幅料回軟　宏觀復甦刺激廣告及金融科技

【業績前瞻｜9618】京東8.16公布次季業績　料受惠618銷售強勁、百億補貼未影響利潤率

【08：25】恒指黑期跌約258點，報18294點，道指期貨升9點，報35016點。

【08：18】【基建股】中交建上半年新簽合同額增約11%　完成52%年度目標

【08：02】【中國經濟】部份大行料中國GDP難達5%目標　摩通降全年預測至4.8%

【07：45】【盈喜】眾安在綫半年扭虧為盈　料賺不少於2億元人民幣

【07：45】【Morning精點】惠譽：可能被迫下調摩通在內數十家銀行評級︱香港人口回升15.2萬、淨遷入17.4萬

【07：45】港股ADR收報18304點，跌276點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報60.44元，較港收市價低0.76元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報327.37元，較港收市價低5.23元或1.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報59.58元，較港收市價低1.62元或1.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】惠譽可能將摩通等大銀行降評，資金避險由於道指成份股多銀行股，大市曾跌1.1%低見34908點， 道指最終收跌361點或逾1%， 報34946點，納指跌157點或1.1%， 報13631點， 標指跌51點或逾1.1%， 報4437點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌175點　阿里美股跌穿90港元關（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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