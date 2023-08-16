▲ 【基建股】中交建上半年新簽合同額增約11% 完成52%年度目標

中交建 （01800） 公布主要經營情況，上半年，集團新簽合同額為8,866.9億元（人民幣‧下同），按年增長10.6%， 完成年度目標的52%。集團目前無已簽約尚未執行的重大項目。

期內，在集團新簽合同額之中，基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務和其他業務分別為7,892.65億元、267.87億元、622.40億元和84.02億元。

各業務來自於境外地區的新簽合同額為1,411.75億元（約折合209.83億美元），按年增長22.21%，約佔集團新簽合同額的16%。其中，基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務和其他業務分別為1,327.01億元、9.12億元、71.96億元和3.66億元。

至於各業務按照公司股比確認基礎設施等投資類項目合同額，境內為1,076.24億元，境外為121.78億元，預計在設計與施工環節集團可承接的建安合同額為877.11億元。

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編輯：姚卓然