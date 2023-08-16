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【儲局官員】卡什卡利︰抗通脹雖已取得進展、但仍太高　未準備好宣布已完成加息

宏觀解讀 08:15 2023/08/16

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【儲局官員】卡什卡利︰抗通脹雖已取得進展、但仍太高　未準備好宣布已完成加息

美國明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）表示，儲局雖然在抗通脹方面已取得進展，但通脹仍太高，指還沒有準備好宣布已經完成加息，可能仍需要提高利率才能完成任務。

今年在貨幣政策方面有投票權的卡什卡里指，需要看到令人信服的證據，證明通脹正回落至2%目標，然後儲局可以允許一段時間讓利率保持穩定，表示不需要明天一步即達，可以讓它隨時間推移逐步降至這一水平。他指，可以多花一點時間來獲取更多數據，然後再作出決定是否需要做更多的事情。

至於就減息而言，卡什卡里表示距離減息還有很長的路要走，但若通脹繼續回落，明年是有可能減息。

卡什卡里又表示，對經濟一直非常富有韌性感到驚訝，稱在激進加息的情況下勞動力市場仍然非常強勁。

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

【儲局官員】戴利：7月CPI未證明數據被聯儲局掌控　離減息仍有很長道路

【儲局官員】哈克：若到9月沒有令人震驚的數據　儲局或處維持利率的時刻

責任編輯︰梁浩碩

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