▲ 【中國經濟】部份大行料中國GDP難達5%目標 摩通降全年預測至4.8％

中國經濟疲軟，大行先後下調中國經濟增長預測，部分更預料今年中國GDP難達5%目標。摩通將2023年中國全年GDP增長率預測下調至4.8%。而5月初，該行還曾經預測經濟將成長6.4%，是給出最樂觀估計的大行之一。同時，摩通亦預計明年中國經濟成長4.2%。

巴克萊表示，內地消費、房地產、出口和信貸數據普遍令人失望，且缺乏切實有效的財政和消費刺激措施，因此，將中國今年GDP增長預測下調0.4個百分點至4.5%，同時維持2024年成長預期在低於市場共識的4%。



不過，渣打銀行則維持中國全年經濟成長預測5.4%不變，並指儘管第三季度開局不佳，但仍然認為中國可以實現5%左右的GDP成長目標，還預計經濟解封將提振服務業。

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編輯：姚卓然