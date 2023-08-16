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【好去處】社區活動「舍區夏日嘉年華」鰂魚涌舉行 免費文藝活動+音樂表演+餐飲優惠

理財智慧 14:50 2023/08/16

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大型社區節慶活動「舍區夏日嘉年華」將於8月25至27日假鰂魚涌全新海濱社區休憩空間「舍區」舉行。活動為「開心香港」響應活動之一，由聖雅各福群會主辦，民政事務總署東區民政事務處合辦及贊助，並在活動籌劃過程提供全力支援。此外，為響應區內盛事，太古地產作為是次活動的社區贊助機構，將於活動期內夥同區內食肆，提供期間限定的餐飲優惠。

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「舍區夏日嘉年華」以創意健康為主題，設有一連串免費的多元文化藝術活動，適合不同興趣和年齡的市民參與。特色項目包括：融合瑜伽、運動及靜觀的無聲派對 (Silent Disco)及搖擺舞派對，為大眾帶來創意健康新體驗。場內更設有27組期間限定的大型公共藝術傢俬裝置，方糖形狀的設計回應「舍區」昔日作為煉糖廠碼頭的歷史背景，點綴空間之外，大眾也可以發揮創意，隨意拼湊組合使用，增添社區玩味。
 

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當中重頭戲為在8月26日黃昏舉行的音樂表演，多元音樂種類為觀眾帶來不一樣的音樂體驗，嘉賓陣容包括香港唱作歌手張進翹 (mansonvibes)、年輕獨立歌手藍奕持 (Lester Lam)、爵士吉他手關家傑 (Alan Kwan) x 琴鍵手黃樂其 (Ricky Wong)，以及無伴奏合唱組合「半肥瘦」(boonfaysau)，燃點夏日熱鬧氣氛。

「舍區夏日嘉年華」亦設有14項免費工作坊，市民可以參與製作竹編涼扇、花生糖、升級廚餘首飾、水果發酵茶和咖啡品嚐工作坊等，體現文化工藝，也將創意帶進生活。親子活動也有《海洋大冒險》繪本劇場、流動圖書車、家園色彩派對工作坊等，讓大人及小朋友都可以歡度夏日。有興趣參與免費工作坊的市民可於即日起於網上登記，名額有限，先到先得。
 

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此外，在活動的社區贊助機構太古地產支持下，鰂魚涌區內包括太古坊近50間指定人氣餐廳及小店，將於活動期間，提供多款中、西、日、韓等菜式及限定美食優惠，例如Mr & Mrs Fox、KIN Food Hall、Catch及Pici特別為嘉年華推出50元特色美食優惠。

所有活動免費入場，部分活動需預先登記。活動由即日起開始接受預先登記。詳情可瀏覽活動網址：請按此


 

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責任編輯：陳詠妍

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